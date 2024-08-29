墾丁南灣陽傘之亂 2天拆180頂

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處前天起全面稽查並出動挖土機清除，兩天共拆除一八○頂陽傘並開出九張罰單，每張罰一千元。清空後的沙灘煥然一新，民眾直呼「很乾淨，看了很舒服，希望能維持」。墾管處表示，每天會輪班稽查各沙灘，維持沙灘原貌。

恆春半島目前有業者經營陽傘出租的沙灘有南灣、白砂及船帆石，其中白砂及船帆石各有五家及九家業者，均與墾管處訂有協議，在沙灘規畫陽傘插設區域，業者不可強迫租傘或驅趕未租傘的遊客，且須負責沙灘清潔。

南灣共有九十多家業者，業者必須依契約經營也要負責沙灘清潔工作，若有違規，墾管處將依約記點開罰。南灣沙灘亦有保留給遊客自由使用陽傘的空間，不能強迫租傘。

南灣沙灘引發爭議，主要是業者將遊客未租用且未開啟的陽傘插在沙灘上，據了解，是因南灣沙灘範圍大且無明顯地標，業者為避免分區不明引發爭議而留置的「定位傘」。

墾管處表示，已要求業者，在遊客離開後必須將傘移出沙灘。

墾丁物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，交通部代理部長陳彥伯表示，針對近期對於墾丁的討論，確實是有要改善的地方，交通部已召開相關會議，要求觀光署盡速邀集相關單位探討精進方案，原則上朝業者自清自律及聯合行銷二方向，希望讓國人到墾丁能有嶄新的體驗。