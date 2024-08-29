聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁南灣陽傘之亂 2天拆180頂

聯合報／ 記者潘奕言周湘芸／連線報導
墾丁南灣沙灘整頓後現況。記者劉星君／翻攝
墾丁南灣沙灘整頓後現況。記者劉星君／翻攝

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處前天起全面稽查並出動挖土機清除，兩天共拆除一八○頂陽傘並開出九張罰單，每張罰一千元。清空後的沙灘煥然一新，民眾直呼「很乾淨，看了很舒服，希望能維持」。墾管處表示，每天會輪班稽查各沙灘，維持沙灘原貌。

恆春半島目前有業者經營陽傘出租的沙灘有南灣、白砂及船帆石，其中白砂及船帆石各有五家及九家業者，均與墾管處訂有協議，在沙灘規畫陽傘插設區域，業者不可強迫租傘或驅趕未租傘的遊客，且須負責沙灘清潔。

南灣共有九十多家業者，業者必須依契約經營也要負責沙灘清潔工作，若有違規，墾管處將依約記點開罰。南灣沙灘亦有保留給遊客自由使用陽傘的空間，不能強迫租傘。

南灣沙灘引發爭議，主要是業者將遊客未租用且未開啟的陽傘插在沙灘上，據了解，是因南灣沙灘範圍大且無明顯地標，業者為避免分區不明引發爭議而留置的「定位傘」。

墾管處表示，已要求業者，在遊客離開後必須將傘移出沙灘。

墾丁物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，交通部代理部長陳彥伯表示，針對近期對於墾丁的討論，確實是有要改善的地方，交通部已召開相關會議，要求觀光署盡速邀集相關單位探討精進方案，原則上朝業者自清自律及聯合行銷二方向，希望讓國人到墾丁能有嶄新的體驗。

墾丁 墾管處 沙灘

延伸閱讀

亂插陽傘還搭棚…墾管處出手 南灣沙灘清除後煥然一新

墾丁觀光區被罵爆 他問「到底惹到誰？」 網揭暗黑真相

改善景觀墾管處下重手 墾丁南灣禁止插未開啟陽傘及亂堆傘具

不要只怨墾丁沙灘陽傘業者 民宿主人：沙灘他們清還義務救援

相關新聞

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

南二都騎樓 違停、擺攤等亂象多

南二都騎樓違停、擺攤、堆放雜物等亂象多，南市議會要求制訂騎樓管理使用自治條例，市府昨辦公聽會，對於騎樓要保留多寬、能否開...

變種M痘蔓延 威脅兒童、年輕人

剛果等中非國家爆發新一波Ｍ痘Ib型疫情，威脅全球，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，與上一波流行的第I...

健康主題館／冷光恐致神經壞死 美白牙齒要對症下藥

潔白牙齒能顯著提升一個人的好感度，促使美齒市場快速發展。然而，許多無醫師執照者私下提供冷光美齒服務，卻會導致牙齒受損、甚至牙髓壞死，最終需根管治療。新北市牙醫師公會理事長許恒瑞提醒，若牙齒不健康，就貿然進行牙齒美白，恐引起不可逆傷害。

墾丁南灣陽傘之亂 2天拆180頂

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處前天起全面稽查並出動挖土機清除，兩天共拆除一八○頂陽傘並開出九張罰單，每張罰...

環團：農地違章工廠 裁罰率僅4成

「工廠管理輔導法」二○一九年修法，規範農地不可新設工廠，且訂有廿年落日條款，即須在二○三九年前，變更土地為「特定目的事業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。