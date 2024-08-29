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國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
花蓮旅宿住房率低迷，觀光署推出住房補助誘因，期望能夠振興旅遊。 記者王思慧／攝影
花蓮旅宿住房率低迷，觀光署推出住房補助誘因，期望能夠振興旅遊。 記者王思慧／攝影

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅館平均房價為二八八五元；民宿平均房價則為二四八八元。觀光署推測，主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇。

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅觀光旅館及旅館的客房住用率百分之四十七點三，民宿則為百分之廿二點六九，各分別較去年同期減少百分之二點九、三點八四。

此外，今年四至六月，花蓮縣旅館業受地震、凱米颱風及旅客信心不足影響，客房住用率僅一至兩成，相較去年同期四至六成明顯衰退。

根據統計，今年上半年旅館業平均房價較去年同期減少七十一元，下降百分之二點四；民宿平均房價減少四十五元，下降百分之一點七八。

觀光署分析，今年上半年觀光旅館及旅館共計三四三八家，其中約百分之七十八低於平均房價。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會常務監事李素珍表示，台灣旅遊環境同質性高，加上近期墾丁爭議、花東地震，導致民眾少了夏季避暑勝地，在國人跑出國、國際旅客來不多的情況下，台灣應該要先完善基礎建設，並鼓勵各縣市旅遊有差異化，否則觀光產業堪憂。

對於房價是否持續下降？李素珍指出，疫後各國旅宿房價都是增加趨勢，但是在住房率上不來的情況下，平衡成本在所難免。

觀光署表示，為協助花蓮災後復甦，今年九月至十一月卅日，每月前往花蓮自由行均可使用優惠，每房每晚最多折一千元。另也將與地方政府合作，推出各縣市「平價優質旅宿推薦名單」。

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