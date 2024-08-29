騎樓整平 高市鬧區優先 台南鼓勵競賽

高雄、台南地區許多騎樓高低不平，民眾行走有如「障礙賽」，身障者更不便，高雄市2009年起推動騎樓整平計畫，至2020年約改善10公里，進度緩慢，今年爭取1100多萬元，將優先把三民、新興、鳳山等鬧區騎樓順平；台南市則推動友善騎樓計畫，採競賽方式鼓勵住戶騎樓整平，已順平501處，改善4589公尺。

國內騎樓無法整平，主要因為住戶避免淹水或商家阻擋汽機車違停而自行加高；另道路施工時致建物比路面或人行道還低，也導致高低差。高市市議員陳麗娜說，不只住戶間騎樓有高低差，路口同側兩邊的騎樓也常高度不一，身障者被迫走到馬路上，甚至逆向，建議廣設人行道讓身障者通行。記者到鳳山中山路商圈實地觀察，騎樓落差明顯，有民眾抱怨曾踩空摔倒，當地最高落差達30公分。

據市區道路條例規定，民眾擅改騎樓地平面，可處5千元至2500元罰鍰，但高市議員黃柏霖質疑工務局並未強勢執法。

高雄市政府2009年推動騎樓整平計畫，由於騎樓屬私有地，需所有權人同意才能施工，因此11年僅推進約10公里。

工務局近年退而求其次，將整平計畫改為順平，在高低落差大的路段施作無障礙坡道，並減少工期，提高屋主意願。去年編1800萬，總效益長度1480公尺。今年度將以六合、七賢及澄清路一段為主，目標1780公尺。

台南市政府也推動騎樓整平、順平，由公所先取得同意書，並縮短工期提高屋主意願，至今改善4589公尺，順平501處；另交通局畫設綠色整齊線，騎樓留1.5公尺淨空，已暢通342條路段，累積長度150公里。