農地違章工廠 中市府：多數開罰前就配合停工

「工廠管理輔導法」上路，許多農地違章工廠仍罰不了、拆不掉，地球公民基金會點名桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東六縣市，平均裁罰率連四成都不到，其中裁罰率最高的台中市表示，台中件數最多，但無法做到百分百的罰率，主要是還沒開罰，多數就配合勒令停工、停水電。

彰化縣遭點名拆除違建執法消極，縣府建設處說，二○一八年迄今，每年拆除平均約卅件，今年迄今已執行違章拆除卅七件，包含農地違章十一件，均已高於歷年執行結果。

台中市經發局指出，全市申請特定工廠及納管工廠共一萬一七○家，已輔導受理七三四五家納管、核定逾三三二○家改善計畫、二一一四家取得特定工廠；去年總稽查家數九三六家，其中非屬工廠共六七七家，已歇業六十二家，勒令停工一二三家，拒不停工的高汙染工廠有二家，已停水停電。

桃園市經發局說，至今年連同檢舉案有八百多件，一半以上完成查核，但因負責稽查的業務科僅六人，除向市府爭取明年擴編稽查人手，也會持續加強稽查。

台南市政府地政局統計自二○二○年起，共接獲內政部轉交經濟部移送非都市土地疑似工廠違規案件七十二件，經查辦，已恢復農業合法使用或無違規有十七件、納管一件，裁罰五十件，尚有四件查辦中。

高雄市經發局表示，未登記工廠稽查案源多為經濟部列管優先查處案件、市府各機關通報、民眾陳情等，其中屬工輔法所稱工廠者約三成，其餘七成皆為倉庫、保養廠等。屏東縣城鄉處表示，接獲檢舉後皆派員稽查，無行政怠慢。