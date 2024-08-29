環團：農地違章工廠 裁罰率僅4成

「工廠管理輔導法」二○一九年修法，規範農地不可新設工廠，且訂有廿年落日條款，即須在二○三九年前，變更土地為「特定目的事業用地」。不過地球公民基金會表示，桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東等六縣市需被裁罰案件共四七七件，但裁罰率平均不到四成，且未主動複查，呼籲地方政府應落實複查並公開查處進度。

二○一九年，時任總統蔡英文承諾違章工廠不得汙染、不得新設、不得危害公安，工輔法修法也明訂二○一六年五月廿日後，新增建農地違章工廠即報即拆。

地球公民基金會則從去年十二月起，針對農地違章工廠現況進行調查。地球公民基金會專員吳沅諭表示，比對六縣市政府的檢舉回文和產發署公開的查處資料，台中裁罰率約百分之四十三，彰化縣百分之四十，桃園市百分之卅九，高雄是百分之卅，台南市百分之廿七，屏東縣約百分之廿五。

吳沅諭表示，其餘約百分之六十從回文和公開資料皆無法得知裁罰結果，恐怕都是沒有做到查處，且經打電話訪談公務員發現，六縣市予以第一次罰鍰後，後續都沒有主動複查違建是否已經自行拆除，也沒有針對違規行為連續裁罰。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，從內政部國土管理署違章建築案件統計月報表，可看出彰化縣政府在拆除違建上執法相當消極，彰化縣去年編列三五○萬拆除預算，僅拆除廿九件違建，是六縣市中拆除數量最少的縣市，同時彰化縣也是農地違建的大本營，目前還有一萬件各類違建待排拆，以彰化縣政府的拆除速度，等於是默許農地違建的存在。

地球公民基金會與彰化環盟嚴正呼籲，各縣市農政單位應進行非都市土地的複查，以落實連續裁罰的執法義務，也應強化非都市土地聯合取締小組協調監督功能，並增加查處預算與人力解決查處不彰問題。但也擔憂若農地違章工廠還是罰不了、拆不掉，等於工輔法廿年的落日法規將再受到挑戰，最糟的情境是選區民代迫於違章工廠的壓力，很有可能再修法，推動就地合法。