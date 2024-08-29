南二都騎樓 違停、擺攤等亂象多

南二都騎樓違停、擺攤、堆放雜物等亂象多，南市議會要求制訂騎樓管理使用自治條例，市府昨辦公聽會，對於騎樓要保留多寬、能否開放停汽車等，意見仍分歧，將在新營再辦1場公聽會。另，高雄騎樓管理使用自治條例2年前上路，商家雖可申請延伸到騎樓營業，但難度高無人申請，市府為此將做示範點。

道路交通管理處罰條例規範騎樓不能停放汽、機車及營業擺攤等，南市警局統計，今年截至26日，取締騎樓臨停926件、騎樓停車5517件；高市警方指出，今年截至25日，共取締3217件騎樓違規停車。

南市議會提出騎樓管理自治條例草案，道路寬度8公尺以上兩側住宅的騎樓，可讓土地所有權人沿騎樓地外緣以垂直道路方式停放汽、機車，以及非定著式營業攤位，許可前提是須保留1.5公尺行人空間、建築物出入口至少保留1.2公尺淨寬的縱向出入空間；市府版本與議會版本大致相同，不過保留的行人空間若有特殊情形，可縮減為1.3公尺，並應沿建築物出入口方向留設1.3公尺淨寬的縱向出入空間，而騎樓停放車輛限機車、慢車。

公聽會上，南市無障礙協會、人本交通協會等團體主張騎樓要以通行為優先，有人行道路段才開放騎樓供其他用途；不過舊城區有里長認為不應再用騎樓地，更有地主主張騎樓是私有地，不應執意推動自治條例。工務局說，會再收集各方作法併入議案，送交議會審查。

高雄市騎樓管理使用自治條例將騎樓分成限行人通行、適用商圈自治條例、攤商店家有限度使用、未來可視需求發展變更的「待定區」共4類，規定商家要延伸騎樓營業，須保留1.5公尺行人空間，且要整條街的商家統一申請開放騎樓，申請難度高，至今未通過任何許可案，議員許采蓁建議全面開放單一申請。

市府統計，1999專線去年針對騎樓陳情前3名，即違規設攤、堆放物品、違規停車；高市經發局表示，已邀專業團隊研議，將擇定1處當示範點，做整個街區街廓規畫，達到行人順利通行的目標。