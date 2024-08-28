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新北石碇高中至捷運忠孝復興站 跳蛙公車9月2日開通

中央社／ 新北28日電

台北客運今天表示，服務新北市石碇、深坑地區，晨間前往北市的通勤族，9月2日試辦「石碇高中－捷運忠孝復興站」跳蛙公車，提供停站少、路程快、路線直捷服務，以疏運人潮。

台北客運透過新聞稿指出，該班跳蛙公車平日上午7時由石碇高中發車，行經北深路、國3甲、復興南路，直達捷運科技大樓站、捷運大安站（復興）、捷運忠孝復興站。

台北客運發言人、總經理李建文說，路線行駛國道有座位數限制，使用41人座快速公車營運。於石碇、深坑地區停靠石碇高中、八分寮、北深松柏街口等14支重點站位。全線行車時間預估約50分鐘。

台北客運說，收費方式為由石碇、深坑地區往捷運科技大樓，採二段票收費；由石碇、深坑地區往捷運大安站（復興）或捷運忠孝復興站，採三段票收費。除可提前在「跳蛙公車APP」購票，也可使用TPASS通勤月票，不增加民眾負擔。

新北市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，新闢跳蛙公車路線，可便利民眾前往捷運文湖線、捷運淡水信義線、捷運板南線轉乘，增添便利性，提供通勤、通學乘客另一項選擇，減少塞車時間，也能避免疲勞駕駛。

捷運 石碇

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