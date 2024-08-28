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科藝福爾摩沙藝術展 15人國際連線共舞

中央社／ 台北28日電

在5G科技加持下，台灣藝術家得以呈現更豐富多元的作品，「科藝福爾摩沙—新媒體藝術展」今天在中正紀念堂開幕，跨界劇場「想嚮」連線全球15人共舞，展現撼動人心的力量。

開幕演出由張逸軍與滯留島舞蹈劇場輪椅舞者鄭祐承展現曼妙舞姿，結合5G、AI動畫、動態捕捉，線上同步與國際藝術家共舞，透過8K超高畫質投影在6公尺高牆面，現場觀眾報以熱烈掌聲。

策展人台灣虛實展演發展協會理事長黃心健致詞表示，中正紀念堂經歷了民主轉型，在文化意涵上，園區內的國家戲劇院及音樂廳是台灣表演藝術重要殿堂，年輕人熱愛舞蹈的次文化身影也在其間，今天在文化部及數發部支持下，中正紀念堂開始邁入科技藝術轉型。

黃心健表示，「想嚮」即將前往奧地利林茲電子藝術節Deep Space 8K展演，這次展覽的其他作品也會在義大利米蘭MEET數位文化中心沉浸式空間展出，呈現台灣科藝發展的多元面貌。

文化部政務次長王時思表示，「文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫」由文化部與數位發展部共同提報，並在行政院前瞻計畫經費的支持下，讓人們可以看到科技、文化與藝術魔幻美麗的結合及展現。文化部自110年至113年逐年擴展5G示範場域，期待透過更多元的藝術展示，讓大家更認識科技環境裡新的文化，也讓全球看見台灣在文化科技的表現。

「科藝福爾摩沙—新媒體藝術展」匯集台灣優秀的新媒體藝術家與科技藝術創新團體，展出18件作品。

黃心健、張文杰、蔣榮宗和張逸軍共同創作、首度發表的「想嚮」，透過融合舞蹈和高科技的互動藝術表現形式，探索全球衝突對個體和集體意識的影響；曹筱玥以馬祖為背景的淒美故事「藍眼淚」；莊澤光結合CG與AI技術的台灣印象「雜訊地景」。

每件作品皆體現台灣文化獨特視角，展現台灣科技與藝術高度融合的驚艷成果。

「科藝福爾摩沙—新媒體藝術展」即日起至11月10日在台北中正紀念堂1樓中央通廊展出。

中正紀念堂 文化部 新媒體

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