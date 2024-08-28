第七屆「南山醫務社工獎」頒獎　表彰醫務社工專業服務與貢獻

第七屆「南山醫務社工獎」28日舉行頒獎典禮，行政院政務委員陳時中、衛生福利部常務次長周志浩、醫務社會工作協會理事長溫信學、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及各地醫療院所院長、副院長等醫院代表皆親自出席向6家得獎醫院的社工團隊、及6位醫務社工祝賀，場面盛大隆重。醫務社工在第一線守護病患家庭與弱勢民眾的健康權與生存權，對於健全社福醫療網絡及促進全民健康生活扮演關鍵性角色，「南山醫務社工獎」是為表彰醫務社工的努力與服務價值，期許為他們營造更友善與安全的執業環境，厚植醫療照護服務的能量與品質，透過各界攜手共好，期能為台灣永續健康帶來更多力量。

本次團體組獲獎的醫務社工團隊，致力提升醫療服務品質並強化跨域合作，橫向串聯整合醫療照護及在地資源，持續提供早療家庭、特殊兒少、癌症患者、急重症病者等整合及差異化服務，更擴大服務對象至失聯移工、高齡、無國籍、原鄉長者等，保障弱勢民眾健康權與生存權。而個人組獲獎的社工師們，無論是在安寧緩和醫療、器官捐贈移植或跨領域精神治療等方面，都能看見他們守護病人及家屬身心靈與社會需求的身影。社工師們亦勇於走入社區，運用臨床實務經驗並綜合理論與觀點，提供創新服務，發揮社工專業與價值，傳遞影響生命的力量。

衛生福利部肯定醫務社工是連結及整合醫療、救助、社福領域的最佳關鍵角色，身處全球後疫情時代，第一線社工以其多元角色及應變能力，整合並連結資源予服務對象，於醫療照護機構協助病人與家屬解決醫療照護過程中的各種問題。今年的獲獎團隊及獲獎者，除努力不懈堅守崗位，更因應社會環境快速變遷，增加了工作的多元性，承擔更多的責任，值得各界予以掌聲與支持。

隨著人口高齡化、慢性病和癌症重症逐漸盛行，醫務社工正面臨更大的挑戰。醫務社會工作協會理事長溫信學表示，全國近2,000位醫務社工，日復一日穿梭在醫院各角落，為病人及家屬提供無微不至的照護。面對疫後醫療環境新局，醫務社工們堅守崗位，積極促進醫院與社區連結，塑造無縫的專業服務。除此之外，在智慧醫療的浪潮下，醫務社工也積極導入科技元素，展現更人性化、多元化與優質的關懷服務，是病人與家屬最堅強後盾，更是醫療團隊不可或缺的一份子。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，推動「南山醫療關懷計畫」10多年以來，和醫務社工有非常緊密的合作，除了一起幫助貧困病患度過無力就醫的困境外，南山人壽遍及各地的內外勤夥伴更是醫院志工大軍，從病友家庭、失能失依長輩和偏鄉民眾的關懷服務，到善終三法的推廣宣導，甚至當發生重大災難時，走到第一線關懷災民，深刻感受到醫務社工從醫療場域到偏遠社區、從急性醫療到長期照顧，努力發揮光與熱，成為社會安全網重要的守護力量，他們的努力與貢獻應當被重視。尹董事長進一步指出，舉辦「南山醫務社工獎」七屆以來，發掘了許多醫務社工的事蹟與大眾分享，也促成各界專家賢達共同為醫務社工的工作權益與專業發展環境倡議發聲，並關注醫務社工的身心健康與執業安全，持續為醫務社工提升風險保障，以期讓他們能夠無後顧之憂地發揮助人專業。

南山人壽秉持公益服務業的使命，承諾用保險的力量守護台灣，攜手合作夥伴共同推動健康促進與醫療照顧服務。為表揚醫務社工的貢獻，南山人壽慈善基金會與醫務社會工作協會共同發起設立「南山醫務社工獎」，並獲衛生福利部擔任指導單位，期盼讓醫務社工的專業與價值被社會大眾看見。展望未來，南山人壽慈善基金會將繼續與各界攜手前行，優化台灣醫療及健康照顧環境，穩固社會安全網的基石，共同推動健康台灣願景。