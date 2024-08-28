台南第15例登革熱境外移入 印尼旅遊8月26日返國後發病

台南市政府衛生局今天公布台南市出現第15例登革熱境外移入病例，病患8月中旬曾赴印尼旅遊，26日返國後發病，就醫治療中。

市府衛生局今天發布新聞稿指出，第15例登革熱境外移入病例是家住北區20多歲女子，8月16日至26日偕伴前往印尼自助旅行，26日返國回家，27日發病，出現後眼窩痛、發燒、肌肉痛、關節痛及頭痛等症狀，隨即就醫，且主動告知旅遊史，醫院採檢送驗確診。

衛生局已在病患居住地放置噴霧罐，周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，且展開環境孳生源清除，及規劃相關化學防治作業。

疾病管制署資料顯示，東南亞及南美洲今年登革熱疫情嚴峻，確診人數高於近5年同期，截至今天，台灣累計182例登革熱境外移入病例，感染源主要來自印尼、泰國及馬來西亞等東南亞國家。

南美洲登革熱疫情延燒，累計1083萬例，其中巴西908萬例，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情也很嚴峻。