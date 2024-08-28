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一喝鮮奶就狂冒痘痘？ 皮膚科醫指恐是這些成分在搞事

中央社／ 台北28日電
醫師表示，不論是鮮奶或奶精中，確實有些成分可能成為致痘元凶，甚至有些人對乳製品過敏，也可能引發炎反應，對皮膚造成負面影響。示意圖／ingimage
醫師表示，不論是鮮奶或奶精中，確實有些成分可能成為致痘元凶，甚至有些人對乳製品過敏，也可能引發炎反應，對皮膚造成負面影響。示意圖／ingimage

痘痘影響顏值，常有民眾發現喝鮮奶就冒痘。醫師表示，不論是鮮奶或奶精中，確實有些成分可能成為致痘元凶，甚至有些人對乳製品過敏，也可能引發炎反應，對皮膚造成負面影響。

隨著健康風潮興起，民眾對飲食越來越重視，皮膚科醫師廖苑利近日透過新聞稿提醒，了解食品對肌膚潛在影響，採取正確保養措施，是維護肌膚健康重要關鍵，其中別小看鮮奶或奶精，因鮮奶含有天然雌激素及生長激素等成分，可能干擾人體的荷爾蒙平衡，甚至引發痘痘生成。

廖苑利說，有些民眾對乳製品中的成分過敏或有不耐受現象，可能引發體內炎症反應，同樣會對皮膚健康造成負面影響。奶精則是含有大量的糖、油脂，尤其是「氫化植物油」和「其他飽和脂肪」也會增加體內發炎反應，使皮膚問題更加嚴重。

廖苑利說，養成美肌核心是打造健康穩固肌底，除了養成良好生活作息、減少攝取油炸物與甜食，也可以搭配富含維他命C的保健食品，或含高量抗氧化劑的健康食品，如含有酸棗仁、芝麻素等，可幫助入睡，調節生理機能；護膚品建議可選用溫和的酸性，有助清理毛孔髒污與角質。

面對已冒出的粉刺及痘痘，細心照顧非常也重要。廖苑利提醒，盡量不要用手擠壓，以免造成感染、發炎，甚至留下疤痕或導致毛孔粗大。市面宣稱能縮小毛孔的收斂水、緊膚水及面膜，甚至視覺效果滿分的粉刺貼應該謹慎使用，避免刺激肌膚，導致鬆弛、色素沉澱。

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