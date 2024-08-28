第七屆「南山醫務社工獎」頒獎　表彰醫務社工專業服務與貢獻

醫務社工在第一線守護病患家庭與弱勢民眾的健康權與生存權，對健全社福醫療網絡及促進全民健康生活扮演關鍵角色，「南山醫務社工獎」是為表彰醫務社工的努力與服務價值，並厚植醫療照護服務的能量與品質。第七屆「南山醫務社工獎」今天（8月28日）舉行頒獎典禮，行政院政務委員陳時中、衛生福利部常務次長周志浩、醫務社會工作協會理事長溫信學、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及各地醫療院所院長、副院長等醫院代表皆親自出席，向6家得獎醫院的社工團隊、6位醫務社工祝賀。

本次團體組獲獎的醫務社工團隊，致力提升醫療服務品質並強化跨域合作，持續提供早療家庭、特殊兒少、癌症患者、急重症病者等整合及差異化服務，更擴大服務對象至失聯移工、高齡、無國籍、原鄉長者等。而個人組獲獎的社工師們，在安寧緩和醫療、器官捐贈移植或跨領域精神治療等方面，都能看見他們守護病人及家屬身心靈與社會需求的身影。社工師們亦勇於走入社區，運用臨床實務經驗並綜合理論與觀點，提供創新服務。

行政院政務委員陳時中表示，醫務社工面對的經常是家暴、兒虐等脆弱家庭及高風險家庭的個案，需要用無比的專業跟耐心面對。透過「南山醫務社工獎」讓大眾看到醫務社工的偉大，盼未來各界持續攜手努力，為社會帶來正向力量。

衛生福利部常務次長周志浩表示，醫務社工是連結及整合醫療、救助、社福領域的最佳關鍵角色，身處全球後疫情時代，第一線社工以其多元角色及應變能力，整合並連結資源予服務對象，於醫療照護機構協助病人與家屬解決醫療照護過程中的各種問題。

醫務社會工作協會理事長溫信學表示，面對疫後醫療環境新局，醫務社工們堅守崗位，積極促進醫院與社區連結，塑造無縫專業服務。醫務社工也積極導入科技元素，展現更人性化、多元化與優質的關懷服務。