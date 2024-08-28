明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

明天開始水氣增多，中央氣象署預報員張承傳今天表示，明後2天水氣增多，午後降雨範圍擴大，周六水氣再減少，午後雷陣雨縮小至中南部及其他山區；珊珊颱風往日本九州方向前進，對台灣沒有影響，但未來幾天都會影響日本，前往日本旅遊的民眾需多留意。

根據氣象署官網，今天最高溫位於花蓮縣卓溪37.4度，其次為台北市信義36.9度，其他地區如新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、屏東縣等，都出現36度以上高溫。張承傳表示，未來1周因多雲、水氣多，白天整體高溫略降為33至35度，但大台北及台東局部地區仍有機會出現36度以上高溫。

雨勢部分，張承傳說明，明（29日）水氣逐漸增多，清晨西半部有局部短暫陣雨，白天恢復多雲天氣，但午後降雨範圍擴大，除各地山區，平地午後雷陣雨機率提高，且各地有局部大雨發生機率。

周五（30日）天氣狀況與明天類似，水氣都偏多；周六至下周一（8月31日至9月2日）水氣稍微減少，午後雷陣雨降雨區域縮減至中南部及其他山區；另周六前，夜晚至清晨，金馬地區有低雲與霧影響能見度。

下周二、三（9月3、4日）水氣再增多，午後雷陣雨區域擴大，各地都有降雨機率。張承傳指出，由於環境風場偏西南風，清晨至上午中南部有零星降雨，北部也有零星雨勢。

颱風部分，張承傳表示，針對珊珊颱風未來路徑，未來以偏北方向，預計明天在日本九州登陸，再慢慢轉東，往本州前進，影響日本關東、關西天氣，珊珊颱風目前路徑仍以影響日本為主。

針對珊珊颱風路徑是否有可能回馬槍到台灣附近？張承傳說，珊珊颱風移動速度緩慢，代表這段期間導引氣流不明顯，後期路徑變化大，是否回馬槍到台灣附近，後續會持續密切觀察。

至於下周是否有颱風生成？張承傳表示，周五前受到低壓帶影響，後期太平洋高壓會稍微西伸，10天後太平洋高壓會往北，也就是東退的情形，台灣附近又會變成低壓帶環境為主，大低壓帶之內本來就會有雲簇消消長長，未來哪裡會生成熱帶系統或颱風，有很大的不確定性，不過未來代表台灣附近偏溼的狀況。