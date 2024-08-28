行政院生技產業策略諮議委員會議 新藥從台灣製造升級為台灣創造

行政院2024生技產業策略諮議委員會議（BTC）經過3天議程，今下午提供總體觀察與建議。此次會議針對智慧創新、生醫永續，及健康台灣3大議題進行深度討論與聚焦，委員代表閻雲說明，期待未來將健康台灣納入永續發展（ESG）目標，也建議應盡速結合民間與各大公私立醫學中心成立數據服務公司，並因應發業發展，行政院推動相關法規鬆綁、鼓勵民間參與，一起加速生醫產業升級。

閻雲指出，若要達成賴清德總統「健康台灣」目標，各部會、民間要共同努力，在智慧創新方面，促進新穎性生醫產品之加速開發、強化轉譯研究、運用AI製藥、在宅醫療科技等關鍵技術，都是重要發展方向。他也提到，國內目前各大醫療院所的數據資料都是各自獨立管理，有必要升級醫療資訊系統，而政府除鬆綁相關法規，也應鼓勵加速建置接軌國際的醫療數據平台，有了數據可以更進一步推動在宅醫療，相關數據去識別化後，也能夠商轉應用。

閻雲也呼籲，公私協力將健康台灣納入永續發展（ESG）目標。他說，這是一個前瞻的想法，讓ESG除了節能減碳的目標外，也將政府要推動的全齡健康納入內容之一，將會加速目標的達成。

針對人才延攬方面，閻雲說明，在產業有經驗的人才應重點延攬，目前引進多為高階人才，其實中階人才的引進也很重要，建議主管單位盤點及引導生技、數據、資工等相關科系開設跨領域課程，以對應未來的科技創新。另外他也建議各部會可鼓勵公私立的醫學中心直接或間接投資生技醫療產業，也希望在新藥的研發與製造上，從「台灣製造」升級為「台灣創造」，也盼持續加強生技醫療產業跟ICT產業的合作。

行政院政委、國科會主委吳誠文則回應，健康台灣是最終極的目標，但過程是不容易的。他說，各部會將會針對委員們的建言討論，並將這些建議在未來1年內研議相關政策並執行，該鬆綁的法規也會持續與相關部會溝通。