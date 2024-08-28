8歲女童染「食人菌」併發四肢猛爆性紫斑症 住院2個月救回一命

台南一名8歲姚姓女童今年4月因嚴重發燒2天，有感冒及嘔吐等症狀，家長嚇得連忙送往成大醫院急診，初步檢查發現女童已有嚴重低血壓、休克等毒性休克症候群，且病情迅速惡化，隨即轉往加護病房，經小兒感染科主任沈靜芬研判為感染「侵襲性A型鏈球菌」，趕緊使用抗生素治療，住院2個月後總算順利康復出院，也讓家長鬆了一口氣。

沈靜芬指出，侵襲性A型鏈球菌就是惡名昭彰的「食人菌」，今年在國際間似乎有「捲土重來」增加的趨勢，日本已爆發多人感染，且衛福部疾管署近期也提醒國人注意；成大醫院今年截至目前共有2例感染A型鏈球菌，除姚姓女童外，年初曾收治一名老年人案例，恐顯示社區中仍有病菌存在。

她表示，A型鏈球菌感染常見臨床表現像是咽喉痛、咽喉炎、發燒、皮疹等，少數患者會伴隨嘔吐及腹部不適，當發生意識不清、昏迷、持續低血壓、皮膚變色或出現紫斑、呼吸困難時，恐是病情發展為重症，此時若併發毒性休克症候群，病情惡化速度極快，死亡率逾50%。

姚姓女童入院時，起初有呼吸急促和活動力下降，檢查後發現罹患肺炎合併嚴重發炎反應、代謝性酸中毒及急性腎功能損傷等情況，病情一度急速惡化且危急，不僅需要插管、緊急接受洗腎，甚至出現罕見四肢猛爆性紫斑症，好在透過成大醫院小兒科重症團隊、小兒感染科、小兒腎臟科、小兒胸腔外科等合作照護下，總算在今年6月重拾健康，順利出院，目前回診追蹤恢復良好。

沈靜芬提到，女童因喜愛彈鋼琴及跳舞，治療過程中為改善其四肢血流狀況，避免女童因四肢循環不佳導致缺血壞死，而面臨截肢的情況，團隊透過預防及治療狹心症、心肌梗塞的「護心貼片」，做為局部血管擴張劑使用，效果良好。

姚父表示，事發當時心情相當沈重、心急如焚，好在寶貝女兒順利恢復健康出院，很感謝成大醫院小兒科團隊的幫助與治療，真的非常開心，也希望未來政府能多重視小兒科醫療資源，讓醫療團隊能更無後顧之憂照顧你我的寶貝。