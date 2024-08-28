環境部表揚綠色採購 聯合報二度獲頒績優獎

為表彰政府機關及民間單位在綠色採購的努力，環境部今日舉辦「112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，共187家機關和企業團體接受表揚，獲獎家數和綠色採購總金額皆較上屆成長。聯合報系繼去年獲獎後，今年二度獲績優獎表揚。

聯合報系由永續工作室倡議總監徐柏棻代表領獎。去年聯合報系綠色採購金額共1.3億元，最大宗的綠色採購品項為紙張。

徐柏棻說，聯合報系是用紙大戶，因此在推動綠色採購之初，就鎖定購買具森林管理委員會認證（FSC）的紙張。結果發現，成本並沒有增加太多，但報紙的韌性和印刷效果都更好。徐柏棻建議，企業邁入ESG的第一步可從綠色採購做起，「綠色採購門檻最低，也最能看到效果」。

本屆綠色採購總金額較上屆增加近80億。機關綠色採購金額為126億元，包括國防部、衛福部、台北市政府、台南市政府共33個機關獲評優等且拿到滿分，數量為上屆三倍。民間綠色採購部分，民間企業及團綠色體採購總金額達到657億元，申報達五千萬以上者共有154家單位，皆較上屆成長。

環境部政務次長施文真表示，政府自2002年推動機關綠色採購，2007年擴及至民間企業，很高興看到良善循環持續發生，未來也會透過環保標章推廣、推動以租代買模式，持續擴大綠色採購影響力。