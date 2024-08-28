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嘉縣打造5G無限宇宙展 模擬太空人搭火箭升空

中央社／ 嘉義縣28日電

數位發展部數位產業署「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」今年補助嘉義縣府於北回二館太空館打造「5G無限宇宙」常設展，民眾可模擬當太空人搭火箭升空，打造火星基地。

「5G無限宇宙」展今天在北回二館太空館正式啟動，嘉義縣長翁章梁、數位產業署主任秘書黃雅萍等人出席，體驗使用平板玩5G太空數位遊戲。

黃雅萍致詞說，目前已補助嘉義縣新台幣8000萬元辦了11場與5G相關的活動，包括新港奉天宮3D裸視虎爺光雕展演、在蒜頭糖廠成立首座5G文化科技創新基地及今天的無限宇宙常設展等，要把地方文化元素與5G科技結合，帶動5G運用。

規劃「5G無限宇宙」展的西米設計總監蔡歐寶說，這次以5G設計，超過20名民眾可以一起當太空人，利用平板搭火箭至火星著陸，建造屬於自己的都市，就是因為5G夠快，才具備即時、無延遲的特性，體驗暢快的宇宙漫遊。

此外，遊戲過程中，也可以模擬與福衛五號衛星連線，從太空中拍攝嘉義縣各區域的照片，還可以將照片與遊戲過程儲存在自己的手機上。

翁章梁指出，嘉義縣又多了一個5G互動場所，「5G無限宇宙」是將科技與教育結合，藉由沉浸式體驗過程學習太空新知，特別適合親子共學，希望父母帶小孩來參與，誘發小朋友探索宇宙的興趣。

嘉義縣文觀局表示，此次展覽在國家太空中心的協助下，藉由數位技術的創新應用，將科技融入教育，讓觀眾輕鬆扮演太空人角色，體驗火箭發射的樂趣。北回二館太空館位於水上鄉、北回歸線上，是嘉南地區重要的天文科學教育場域。

嘉義 太空人 宇宙

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