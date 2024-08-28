花蓮申辦護照爆量 外交部東辦提醒將可線上辦理

出國旅遊潮，民眾申辦護照爆量，外交部東部辦事處去年受理4萬4279件，是疫情前2倍多，今年至7月底也近2萬3000件；9月3日試辦「有條件式線上申換護照」，將更便民。

位在花蓮市中山路的外交部東部辦事處提供花蓮、台東領事服務，推廣公眾外交，也與地方政府合作如協助姊妹市的相關活動。

東部辦事處長胡琪斌今天表示，2019年申辦護照件數為1萬9335件，2020年起因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，驟降到3073件，2021年只有1756件，疫情趨緩後出國人數大增，2022年增為7785件，去年更暴增到4萬4279件，今年至7月底為止已有2萬2963件。

胡琪斌說，發現有不少外地人選擇來花蓮旅遊順便辦護照，遊客週休假期來花蓮旅遊，因而週五、週一的受理件數就比較多。

為落實為民服務，派員到台東辦理行動領務，即使疫情期間也同樣前往服務，去年則是8度派員赴台東辦理行動領務，在行政院東部聯合服務中心的支持及協助下，共受理1665件，深受台東地區民眾感謝及好評。

領事業務之外，協助姊妹市相關活動，胡琪斌說，協助花蓮市、秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉等陸續與日本、韓國及美國等的城市簽署友好城市交流協定或進行姊妹市互訪等活動，促使城市外交更加熱絡。

另外，外交部領事事務局將從9月3日起啟動試辦「有條件式線上申換護照」，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，符合護照逾期、10年內未有遺失紀錄、未涉各類加簽案、身處境內、戶籍資料未變更等5條件即適用，護照製妥後再由當事人親領以確認人別。

胡琪斌提醒，為避免出國前臨時發現護照未滿6個月、逾期或遺失，或受颱風等天災停班影響不及申（補）換護照，民眾應提前檢查護照，並透過目前多元收件管道，向領事事務局或外交部辦事處辦理護照。