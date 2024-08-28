積極篩檢口腔癌拿第1 中榮埔里分院獲衛福部肯定
國健署推廣癌症篩檢，台中榮民總醫院埔里分院獲「口腔癌切片達陣王地區醫院」第1名；南投縣衛生局表示，醫院推動癌症篩檢建立更好醫病關係，更可早期發現早期治療。
南投縣政府衛生局透過新聞稿表示，衛生福利部國民健康署今天在台大醫院國際會議中心舉辦癌症防治績優醫療院所暨健康工地表揚典禮，台中榮民總醫院埔里分院獲「口腔癌切片達陣王地區醫院」第1名；代表受獎護理師林姿君說，口腔癌初期治癒率高，吃檳榔、抽菸民眾早檢查、早發現、早治療，把握最佳治療時機。
衛生局長陳南松說，南投縣積極推動口腔癌篩檢防治，結合社區、職場、醫院建構完善篩檢網絡，針對口腔癌高危險族群，也發送簡訊提醒定期接受免費口腔黏膜檢查；另外，提醒30歲以上吃檳榔（含已戒）、吸菸民眾及18歲以上吃檳榔原住民，定期接受2年1次免費檢查。
國民健康署表示，癌症連續42年位居10大死因之首，為守護民眾健康並降低癌症威脅，民國99年起全面推廣癌症篩檢服務，並與醫療院所合作執行「全方位癌症防治策進計畫」、「癌症防治品質精進計畫」，共同合力推動癌症篩檢工作，民國112年與200多家醫院合作。
國健署表示，透過各醫院主管、醫護人員、志工等努力，提供276萬人次癌症篩檢服務，占全國總量近6成，檢出3萬多名癌前病變與8000多名癌症個案，使3.8萬多人儘早接受治療、重拾健康與生活品質，因此，今天頒發8個獎項給57家癌症防治績優醫院。
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