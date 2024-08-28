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右腿莫名腫脹兩年開車困難 七旬男求醫證實與癌症放療有關

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
邱姓患者的右小腿明顯比左小腿腫脹。圖／員榮提供
邱姓患者的右小腿明顯比左小腿腫脹。圖／員榮提供

彰化縣74歲邱姓男子兩年前右小腿莫名腫脹且疼痛不堪，懷疑與先前癌症治療手術有關，經多家醫院診治才找出病因，在右髂靜脈狹窄處放置血管支架讓血流暢通，術後第二天右小腿消腫，行走自如。

邱男5年前罹癌，3年前切除右腎及部分膀胱，接受放射線治療，兩年多前右下肢腫脹和疼痛，到不少醫院求治但查不出原因，他經介紹到員榮醫療體系員榮醫院看診，駐診的梧棲童綜合醫院心臟血管外科醫師郭家誠用超音波掃描，發現他右腿深部靜脈血栓與右髂靜脈狹窄，造成血流不通順，右小腿明顯腫脹。

邱男今回診表示，先前癌症經接受手術切除腫瘤與放療已控制，右下肢卻逐漸腫脹，最嚴重時是左腿的兩倍大，除了影響走行，開車需右腿、右腳踩油門和煞車，很不方便。

郭家誠安排邱男做血管超音波檢查及靜脈攝影，發現右側髂靜脈狹窄，導致下肢靜脈回流受阻且生成血栓，引起下肢水腫和疼痛，主因與腫瘤接受放療有關。郭家誠指出，接受癌症治療的患者髂靜脈狹窄並不少見，尤其是長期接受骨盆腔放療的病人更容易出現這種情況。

郭家成表示，腫瘤與放療的外部壓迫及血管纖維化，是多重因素作用的結果，包括輻射直接損傷細胞、炎症反應、血管內皮增生等，進而造成血管狹窄，他使用微創技術，在髂靜脈狹窄處放置血管支架，重建正常的血液循環，又開給抗凝血劑，邱男血流順暢，右下肢逐漸消腫。

郭家成提醒，單側水腫可能是血管或淋巴回流阻塞，如果雙腿水腫可能是心臟、肝臟或腎臟等全身系統性問題，必須及早，早期發現和及時治療是關鍵，可防止病情進一步惡化。

邱姓患者右髂靜脈放置血管支架，血液能回流，右小腿不再腫脹。圖／員榮提供
邱姓患者右髂靜脈放置血管支架，血液能回流，右小腿不再腫脹。圖／員榮提供

水腫 癌症治療 腫瘤

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