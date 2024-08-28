每晚斷片期間不自覺暴食 女子因亂吃安眠藥5個月胖20公斤

現代人生活繁忙壓力大，睡眠品質常常變得很差，不少人會選擇服用安眠藥助眠，不過安眠藥可不能亂吃，需經過專業人士建議再服用。外科醫師陳榮堅近日分享自己遇到的一起案例。一位50歲的女性到他的減重門診，對方表示自己在5個月內胖了約20公斤。原來是她服用安眠藥後，造成斷片（某段時間記憶喪失）現象發生，總是深夜不自覺的開冰箱找食物吃。陳榮堅在臉書帳號強調「安眠藥種類多，最忌諱自行亂服用」。

據了解，女病患的身高150公分，體重70公斤，起初以為是更年期導致肥胖，在諮詢醫生以後，突然說大概在5個月前有睡眠問題，於是吃了朋友介紹給她的一款安眠藥，吃了之後開始睡得很好，但每天早上都會發現冰箱的東西變少，後來家人剛好發現她半夜會自己去冰箱拿東西吃，導致她的體重在短時間內迅速增加，而病患本人卻斷片沒印象。後來陳榮堅醫療團隊幫她調整藥物，一個月後她就少了3公斤，8個月後就瘦了12公斤。

陳榮堅在臉書詳細寫下這些藥物的區別與功能，安眠藥可能是許多人家中的常備藥物，但其實安眠藥有分抗組織胺、誘導睡眠藥劑、安眠藥、鎮定劑。安眠藥主要是利用抗組織胺的副作用來達到助眠效果。雖然如此，一般來說藥物中有抗組織胺也不用太擔心會有很強的副作用，只要是由專業醫師開的處方藥，都是相對安全的。

而誘導睡眠藥劑是針對難以入睡的人，有些人睡前容易胡思亂想，適度服用這類藥物可以幫助入眠。而對於容易入睡，但淺眠、容易被吵醒的人，使用安眠藥可以提高睡眠品質。最後鎮定劑是一種藥物的總稱，包含誘導睡眠藥劑、安眠藥、抗焦慮藥，甚至部分肌肉鬆弛劑等，他表示這些藥物都有一些互相的作用。在臨床上，遇到有睡眠困擾的病人，通常會先給予簡單的誘導睡眠藥劑，再依照病人的情況調整藥物與劑量，比較怕的是病人自己隨便用藥。