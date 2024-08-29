開放移工是最佳解？旅宿業人力拉警報 勞動部長指2措施應先放寬

旅宿業大缺工，台灣業者叫苦連天，甚至有星級飯店因基層人力供給不足！儘管客人絡繹不絕，1/3的房間只能空在那邊生灰塵的案例，「開放移工」的訴求聲聲喚。勞動部長何佩珊本日接受專訪時，強調業界的心聲「我都聽到了！」面對旅宿業的缺工難題，她該怎麼辦？何部長指出，與其開放移工，不如先鬆綁這兩個措施。

近來台灣經濟成長表現亮眼，但在榮景的底下，缺工問題始終隱隱作痛，無形間也制約了產業的成長動能。鄰近的日、韓等亞洲鄰國，也和台灣碰到了一樣的難題：少子化、高齡化、疫情導致的供應鏈斷鏈等問題，全攪成一塊，為加強對東協人力的吸引，三方求工若渴，對東協人力的爭搶展開競逐，又加劇了人力短缺問題。

何佩珊的辦公室，素雅的佈置令人耳目一新，鵝黃色的燈光灑在一件件擺在桌上的藝術品，而這每一件擺飾，都象徵著台灣和東協國家間的情誼，以及彼此間長年的密切合作。例如一個橘白交錯的編織包，這是她近期出訪菲律賓參加「台菲勞工會議」時，菲律賓官員的贈禮。

同時，一幅壯麗的玉山風景照，擺放在一組台灣技職學生競賽時製作的桌椅旁，這套4人座的桌椅，何佩珊讚不絕口，也顯示她對台灣人力素質的信心。

開放外來人力，首重鬆綁僑外生限制

談到台日韓三方對東協國家的人力競逐，何佩珊坦言，「日本對外來人才開放的政策轉變，確實在這2、3年來讓人很訝異。」尤其日本對外來基礎人力的各種政策誘因均非常周到，連看護工這樣的基層勞工都可以給到「永居」資格；而相對日本，台灣的移民法規卻過於保守，對外來者並不友善，法規面的限制成為台灣吸引國際人才的一大障礙，「對我們確實是備感壓力。」

但劣勢之外，台灣仍有吸引外來人才的獨特優勢，例如整體社會氛圍、就業環境對外來者更為友善，「可以說傲視亞洲各國」，這場台日韓三方的搶人大戰，台灣未必就一定落於人後。

何佩珊說，國發會給各部會的KPI，是計畫在2028年引進僑外生5萬名、中階技術人才8萬人，而在勞動部這一頭，鬆綁對僑外生的限制，將是她首要的施政重點。

「每年僑外生大概1.5萬人，但過去能留下來的平均只有4、5千人，事實上是非常不足的。」近年勞動部雖已逐步放寬配額名額，2022年為7千人、2023年達8千人，但仍年年爆滿，因此今年8月何佩珊已將配額制的天花板整個拿掉，「我們希望1.5萬人能全部留下來。」

除了取消配額制的人數天花板，勞動部近期更開放僑外生可以從事旅宿、房務……等職業類別，「觀光業者最近一直跟我們說，他們缺工缺得非常厲害，缺房務、缺清潔人員，還缺Waiter（服務生），這一方面，僑外生是可以補足的。」特別是星級飯店的員工，需要一定的外語能力，這讓本身就有多語言優勢的僑外生更受業界的歡迎。據估算，這樣至少可供應1500位人力，可稍微緩解旅宿業的缺工問題。

除了上述這兩個已經上路的政策外，未來勞動部還將推動僑外生的「個人工作許可」，來大幅增加僑外生留台的動力。她解釋，現行的規定是要求外來勞工待滿台灣6年後，才能取得「中階技術人力」資格，獲得「類永居」；而「個人工作許可」則可以移除6年限制，只要留台就可自由從事任何工作，「現在是都還要限制行業，所以你看那個限制有多少？」

每年僑外生大概1.5萬人，但過去能留下來的平均只有4、5千人，事實上非常不足。圖為2023僑生就業博覽會。遠見記者胡華勝攝影

服務業具文化敏感性，開放移工恐非最優解

雖然目前旅宿業者的訴求，多著重在「移工」這個面向上，但何佩珊強調，服務業具相對的「文化敏感性」，以旅宿業來講，不論是服務本國客、外國客，期間必然會遇到的語言、服務體驗等問題，很多工作不是移工一進來就可以馬上上手，而先從僑外生的鬆綁著手，「對星級飯店的幫助其實更大。」

過去擔任過行政院副秘書長的何佩珊，還從更高的視野看待台灣的缺工議題，喊話行政院可以再教育這一領域，再大幅開放僑外生的名額，「現在只有1.5萬人，其實還可以再開放更多，而且就讀的學系，也可以再更多元一點。」

「可以再多跟生活傾斜一點！」她說，許多人都認為唯有理工、半導體的科班才能吸引外來人才，但許多跟他接觸過的技職院校與僑外生，事實上對於生活類的項目，例如餐飲、觀光、美容美髮、冷氣空調……等等中階、生活領域，都相當有興趣，因此台灣應更大幅開放這類系所，供外國學生就讀。如此一來，也能緩解台灣服務業普遍面臨的缺工難題

休息時間11小時釀勞資雙輸，鬆綁有望

另外，對於「休息時間11小時」的法規限制，何佩珊也有計畫要予以鬆綁，起源是近期旅宿業傳出一件「勞資雙輸」的案例：許多員工為了規避休息時間11小時的限制，下班後到另一家酒店「兼職」打工。勞方為了賺錢，只能屈就較低的勞動權益；而資方在人力已極度短缺之際，還讓寶貴的員工去協助「敵營」經營。

「休息時間11小時」的立意雖然良善，初衷是不希望勞工過勞，但卻鎖死了他們。這些想賺更多錢的勞工，不能賺更多錢，「這是一個不公平的地方，勞工被限制住了，應可允許讓這類勞工的輪班間隔，不一定要受11小時的限制。」她指出。

何佩珊說，特別是旅宿業的勞工，其工作大多具間歇性，「如果勞工有意願、不反對，希望能夠延長上班時間，」那麼鬆綁「休息時間11小時」的限制，或許就有討論的空間，「如果對勞工有利，資方也能解套，我覺得我們是可以考慮的。」

（本文出自2024.08.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）