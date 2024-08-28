傳「民進黨國母」30日接任圓山飯店董事長 交通部說話了

被民進黨尊稱為「國母」的葉菊蘭近期卸任台灣觀光協會會長，有消息指出，她將接任圓山飯店新任董座，並於8月30日下午3點於圓山飯店舉行交接儀式。對此，交通部代理部長陳彥伯今出席交通安全月活動受訪僅說，台灣敦睦聯誼會近期會召開董事會議，相關的人選就會明朗。

國營事業董事長近期陸續傳出異動，75歲的葉菊蘭先前已擔任2屆台灣觀光協會會長，依規定不得再續任，今年7月初卸任會長一職，成為榮譽會長，並由時任秘書長簡余晏接任。有消息指出，府院高層屬意讓葉菊蘭接任圓山飯店新任董座。

圓山飯店隸屬交通部之下的財團法人台灣敦睦聯誼會，今也發出採訪通知，預計8月30日下午3點於圓山飯店舉行董事長交接儀式。