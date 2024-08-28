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34家NGO、企業響應 交通安全月系列活動9月開跑

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通安全月系列活動將於9月展開，今年有34家NGO、企業響應，加上地方政府為期一個月加強宣導。記者周湘芸／攝影
交通安全月系列活動將於9月展開，今年有34家NGO、企業響應，加上地方政府為期一個月加強宣導。記者周湘芸／攝影

今年1至5月道路交通事故雖較去年同期下降，但行人累計死亡人數160人，仍較去年同期增加。交通部交通安全月系列活動將於9月展開，今年有34家NGO、企業響應，加上地方政府為期一個月加強宣導。交通部代理部長陳彥伯表示，交通安全維護需要中央、地方共同努力，今年10月起也將執行行人安全設施條例，讓各項建設以人為本為導向。

每年9月交通部訂為「交通安全月」，今舉辦活動記者會，延續去年的主題「人本交通 停讓文化」，希望透過中央部會、地方政府、民間企業組織響應參與，並透過密集傳達交通安全觀念，宣導口號為「車輛慢看停 行人安全行」。

陳彥伯表示，交通安全過去受到各界重視，今年起訂定道路交通安全基本法，明定交通安全維護需要中央、地方共同努力，今年10月起也要執行行人安全設施條例，其中包括道路交通標誌標線號誌設置規則、校園周邊人行安全指引，提供以人為本導向。另外，今年也希望完成900處道路改善，其中在校園周邊就有200處。

交通部公路局長陳文瑞指出，交通安全工作雖然是一整年都在推動，但交通部特別將9月訂為交通安全月，希望政府部門跟團體共同合作辦理更多活動，透過密集的活動宣導喚起國人更重視交通安全議題。

陳文瑞也說，在工程面部分，行政院今年編列4年400億元計畫，改善行人空間；教育部分，在用路人考駕照階段及學校就加強宣導；執法部分，內政部轄下各縣市警察局對於未停讓行人已嚴格執法一段時間，還有可以努力空間。

交通部表示，為擴大交通安全月宣傳效益，今年強調「道安全台走 活動週週有」，規畫9月每周在北中南東區域辦理實體活動，並與各縣市政府合作發行聯名吉祥物LINE貼圖，讓民眾於日常社交中傳遞交通安全觀念。另也規畫「全民嘴交通」社群濾鏡活動，以社群挑戰方式，鼓勵全民參與響應。

交通部指出，今年有34家NGO、企業響應，包括線上宣傳、實體曝光、行動參與等，其中靖娟基金會辦理全家小黃帽零錢捐活動，邀請民眾支持交通安全教育；台北市交通文教基金會舉辦徵文活動及贊助捐贈路老師背心；台灣美光自辦機車健檢及講座；順益集團於國道服務區辦理汽車安檢活動；和潤企業贊助導護志工裝備。

交通部 社群 行人

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