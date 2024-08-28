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模範漁民頒12人 女性占3名、最年輕31歲

中央社／ 台北28日電

113年漁民節系列慶祝活動將從9月3日到8日在基隆舉行，農業部陳駿季今天為12名模範漁民披掛彩帶表揚，女性有3名，最年輕僅31歲。陳駿季說，規劃再提升漁業競爭力。

農業部漁業署今天舉辦「113年全國漁民節慶祝系列活動－全國記者會」，新出爐12名模範漁民，分屬5大領域。

遠洋漁業的漁民蔡水生，他熱心正義，發揮海上互助精神，不顧時間、成本考量，曾調頭前往其他漁船事發地點接駁獲救船員。

沿近海漁業則有漁民吳智欽、陳聖傑、張源堂、李源漳、田東碧，持續精進產業技術、關懷外籍漁工、推動漁村經濟、協助社區發展。

養殖漁業得獎者為漁民李金生、楊宜樺、蔡蘇麗華及陳丁貴，漁家婦女類獎得主為陳佳瑜，漁業資源保育類由邵進義獲得。

有3名得主是女性，34歲的陳佳瑜是馬祖唯一的女船長，她說，家中並非從事漁業，因為從其他長輩得知要發展淡菜養殖而投入，也因為跨業者做事較不制式化，較願意革新做到位，10年來養殖有成。

年紀最輕的楊宜樺說，她31歲，是第3代，決定投入有機文蛤、有機蜆。

較年長的蔡蘇麗華因協助青農多元行銷、落實安全養殖，有多項水產品獲認證，以及自產自銷，並創立品牌台潮魚集Tfish獲肯定。

陳駿季致詞時說，因有遠洋、沿近海及養殖漁業等漁民的付出，消費者才有這麼多元化的水產品選擇，而國內漁業還有很多必須提升的空間，農業部正在積極規劃，要讓漁業再提升競爭力，像是將致力於未來讓養殖專區提供更優質水質、供水系統，以及盡最大可能改善、克服水權問題，協助養殖業者遇到災害可被救助等。

農業部次長黃昭欽說，將輔導遠洋漁業與國際接軌，沿近海要推動復育保育，養殖漁業要推動有機、打出品牌；另外，有些養殖區面臨過去無法取得水權的問題，以及養殖登記、基礎資料無法取得，將做釐清處理。

漁民 農業部 陳駿季

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