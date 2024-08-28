隱形眼鏡大廠「愛爾康」原料疑出包 國內回收逾300盒

知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」，第三方供應商所提供的材料存在單一品質問題，經調查，配戴有可能導致刺痛、紅眼或視力模糊等暫時性問題，宣布回收全涵氧散光日拋隱形眼鏡等3款產品，業者自113年8月13日開始，通知受影響客戶停止使用受影響產品，國內進口受影響型號或批號數量共306盒，預計在今年9月13日前，完成相關通知與回收行動。

衛福部食藥署日前公布，瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司原廠內部調查結果顯示，受影響產品預期並不會提高配戴者的風險，如同其他隱形眼鏡，但配戴有可能導致暫時性問題，例如刺痛、紅眼或視力模糊，這些症狀在移除或更換鏡片後就會消失，原廠請客戶立即停止出貨受影響產品，並進一步通知相關眼科專業人士、消費者或已收到此自願性回收批號產品的顧客。

原廠發現，委託的第三方供應商所提供的材料，存在單一的品質問題，而該材料僅用於單一製造廠所生產特定批號隱形眼鏡，受影響隱形眼鏡在其標示的效期內，可能無法達到產品的品質標準，為保障客戶及消費者權益，愛爾康已針對特定批號的受影響產品，進行自願性的產品回收；食藥署回應，單一的品質問題，是指有問題的原料僅用於單一製造廠之特定批號產品。

經查，國內進口受影響型號或批號數量共306盒，瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司，於113年8月13日開始通知受影響客戶停止使用受影響產品，並啟動回收作業。前述通知與回收行動預計於113年9月13日前完成

本次啟動回收的產品與批號為，「愛爾康」全涵氧散光日拋隱形眼鏡，批號N1276094、N1275909和N1275914；「愛爾康」全涵氧多焦點日拋隱形眼鏡，批號N1275753、N1276198、N1276224、N1276237、N1276203、N1277330、N1276304和N1275728。