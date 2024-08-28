快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隱形眼鏡大廠「愛爾康」原料疑出包 國內回收逾300盒

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」，第三方供應商所提供的材料存在單一品質問題。示意圖，本報資料照片
知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」，第三方供應商所提供的材料存在單一品質問題。示意圖，本報資料照片

知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」，第三方供應商所提供的材料存在單一品質問題，經調查，配戴有可能導致刺痛、紅眼或視力模糊等暫時性問題，宣布回收全涵氧散光日拋隱形眼鏡等3款產品，業者自113年8月13日開始，通知受影響客戶停止使用受影響產品，國內進口受影響型號或批號數量共306盒，預計在今年9月13日前，完成相關通知與回收行動。

衛福部食藥署日前公布，瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司原廠內部調查結果顯示，受影響產品預期並不會提高配戴者的風險，如同其他隱形眼鏡，但配戴有可能導致暫時性問題，例如刺痛、紅眼或視力模糊，這些症狀在移除或更換鏡片後就會消失，原廠請客戶立即停止出貨受影響產品，並進一步通知相關眼科專業人士、消費者或已收到此自願性回收批號產品的顧客。

原廠發現，委託的第三方供應商所提供的材料，存在單一的品質問題，而該材料僅用於單一製造廠所生產特定批號隱形眼鏡，受影響隱形眼鏡在其標示的效期內，可能無法達到產品的品質標準，為保障客戶及消費者權益，愛爾康已針對特定批號的受影響產品，進行自願性的產品回收；食藥署回應，單一的品質問題，是指有問題的原料僅用於單一製造廠之特定批號產品。

經查，國內進口受影響型號或批號數量共306盒，瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司，於113年8月13日開始通知受影響客戶停止使用受影響產品，並啟動回收作業。前述通知與回收行動預計於113年9月13日前完成

本次啟動回收的產品與批號為，「愛爾康」全涵氧散光日拋隱形眼鏡，批號N1276094、N1275909和N1275914；「愛爾康」全涵氧多焦點日拋隱形眼鏡，批號N1275753、N1276198、N1276224、N1276237、N1276203、N1277330、N1276304和N1275728。

客戶 材料 隱形眼鏡

延伸閱讀

隱形眼鏡卡眼皮…拖3周變血輪眼才就醫 醫：1症狀快拔掉

蜜月行情失靈 聖州登錄興櫃 盤中跌破券商認購價

2歲男童疑喝高蛋白粉致腎結石 醫：孩童禁吃營養補充品

貿協Taiwan Select拓銷團13家台灣食品廠出擊日韓市場

相關新聞

傳「民進黨國母」30日接任圓山飯店董事長 交通部說話了

被民進黨尊稱為「國母」的葉菊蘭近期卸任台灣觀光協會會長，有消息指出，她將接任圓山飯店新任董座，並於8月30日下午3點於圓...

隱形眼鏡大廠「愛爾康」原料疑出包 國內回收逾300盒

知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」，第三方供應商所提供的材料存在單一品質問題，經調查，配戴有可能導致刺痛、紅眼或視力模糊等暫時性...

48歲劉謙爆罹肺腺癌 醫師曝早期症狀如感冒不易發現

48歲的魔術師劉謙今年久違登上央視春晚表演，卻驚傳罹患肺腺癌零期，並在春晚工作結束後執行手術，目前恢復良好。台北榮總胸腔...

日本PS5三度漲價6400！台灣主機卻佛心降價 意外曝新款PS5 Pro「真的要出了」

Sony遊戲主機PS5（PlayStation 5）又漲價了！但這次僅侷限在日本，這也是日本Sony第3度調漲PS5價格，與第一次主機定價相比，已貴上2萬9002日圓（約台幣6418元），相較台灣現在還推出期間限定降價活動，一來一往差價直接拉大，顯得台灣定價變佛心。除此之外更有媒體指出，PS5 Pro主機「即將推出」，引起熱議。

34家NGO、企業響應 交通安全月系列活動9月開跑

今年1至5月道路交通事故雖較去年同期下降，但行人累計死亡人數160人，仍較去年同期增加。交通部交通安全月系列活動將於9月...

最熱血是他！營造董座因1句話連23年農曆七月辦捐血

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因為台中捐血中心一句「一到農曆7月就缺血」，連23年舉辦公益捐血活動，帶頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。