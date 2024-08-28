隱形眼鏡可能引起刺痛紅眼 愛爾康急回收306盒

食藥署公告，隱形眼鏡廠愛爾康因材料有品質問題，佩戴後可能引起刺痛、紅眼或視力模糊，即起針對「全涵氧散光日拋」隱形眼鏡等2款、11批號，共306盒產品啟動回收。

衛生福利部食品藥物管理署近日公告指出，愛爾康原廠發現委託的第3方供應商所提供的材料存在品質問題，造成特定製造廠所生產部分批號隱形眼鏡受影響。內部調查顯示，受影響產品可能導致暫時性問題，如刺痛、紅眼或視力模糊等，但這些症狀在移除或更換鏡片後就會消失，預期不會提高佩戴者風險。

為保障客戶及消費者權益，愛爾康已針對共306盒受影響產品，進行自願性產品回收；自8月13日起，通知客戶立即停止使用受影響產品，並啟動回收作業，進一步通知相關眼科專業人士、消費者或已收到此自願性回收批號產品的顧客，預計9月13日前完成回收作業。

受影響的產品，包含愛爾康「全涵氧散光日拋」隱形眼鏡，批號N1276094、N1275909、N1275914。還有愛爾康「全涵氧多焦點日拋」隱形眼鏡，批號N1275753、N1276198、N1276224、N1276237、N1276203、N1277330、N1276304、N1275728。另有1產品國內無進口，未受影響。

食藥署今天召開例行記者會，說明隱形眼鏡製造品質把關等議題。食藥署品質監督管理組科長邱文銹指出，隱形眼鏡主要製程包括原材料準備、檢查與配製、製鏡、水化、鏡面表檢、封包、滅菌及包裝等作業，並有製程中管制及品質管制相關要求；食藥署則透過品質管理系統（QMS）檢查確保隱形眼鏡的製造品質。

食要署副署長王德原提醒，隱形眼鏡屬於醫療器材，民眾選購應注意要有許可證字號及完整產品資訊；如需確認隱形眼鏡的產品及製造廠相關資訊，可至食藥署網頁「西藥、醫療器材及化粧品許可證暨相關資料查詢」進一步瞭解。