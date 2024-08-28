快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

他1年玩4次墾丁…2天1夜3千有找！他曝花費細項：遵守2大原則

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁的海灘。 聯合報系資料照／記者潘欣中攝影
墾丁的海灘。 聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

墾丁話題不斷延燒，許多人認為國旅花費多，還不如選擇出國玩。民進黨前議員王浩宇則表示，他一年會到墾丁玩3-4次，都很滿意，兩天一夜一個人只要3000元有找。

王浩宇在臉書發文指出，很多人覺得墾丁貴，但自己覺得還好，常常一個人來晃，只要遵守「住恆春、吃恆春」兩大原則，基本上真的不會貴。

王浩宇表示，因為自己不喜歡水上活動，比較喜歡看海、爬山、看梅花鹿，花不到什麼錢，頂多花到後壁湖吃生魚片、回程四重溪溫泉的泡湯費。

王浩宇說，一年他會來個3-4次，都很滿意，兩天一夜3000元有找，雙人房有1200元以下的，冬天雙人房甚至有800元的，不過要注意的是墾丁大街的租金會比較貴，如果不想多花錢的人就不要住。

文章一出也引起熱議，有人認為，「恆春人贊成」、「離開墾丁大街附近就可以找到很多風景好、服務好、cp值高的住宿地點，要吃海鮮也一樣！」、「這點認同，真的很早就沒有住墾丁附近了」、「恆春很讚」。

不過也有人覺得，「沒有交通工具的年輕人或是觀光客大多選擇大街附近」、「去墾丁很大部分就是海灘玩水，玩水就希望可以玩完進房梳洗休息，不太會想還跑回恆春」、「可是旅遊討論說的就是『墾丁』，如果選車城、滿州、恆春當然便宜啊」。

墾丁

延伸閱讀

來玩過3次！日本作家真心吐「墾丁還在進步」：和沖繩根本不能比

KIMIKO推廣墾丁遭嗆「人卻住台北」 親揭真相嘆：出一張嘴都很簡單

墾丁櫛瓜6片100元挨轟！在地人曝農會驚人售價 他嘆：恆春人是無辜的

墾丁觀光區被罵爆 他問「到底惹到誰？」 網揭暗黑真相

相關新聞

傳「民進黨國母」30日接任圓山飯店董事長 交通部說話了

被民進黨尊稱為「國母」的葉菊蘭近期卸任台灣觀光協會會長，有消息指出，她將接任圓山飯店新任董座，並於8月30日下午3點於圓...

隱形眼鏡大廠「愛爾康」原料疑出包 國內回收逾300盒

知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」，第三方供應商所提供的材料存在單一品質問題，經調查，配戴有可能導致刺痛、紅眼或視力模糊等暫時性...

48歲劉謙爆罹肺腺癌 醫師曝早期症狀如感冒不易發現

48歲的魔術師劉謙今年久違登上央視春晚表演，卻驚傳罹患肺腺癌零期，並在春晚工作結束後執行手術，目前恢復良好。台北榮總胸腔...

日本PS5三度漲價6400！台灣主機卻佛心降價 意外曝新款PS5 Pro「真的要出了」

Sony遊戲主機PS5（PlayStation 5）又漲價了！但這次僅侷限在日本，這也是日本Sony第3度調漲PS5價格，與第一次主機定價相比，已貴上2萬9002日圓（約台幣6418元），相較台灣現在還推出期間限定降價活動，一來一往差價直接拉大，顯得台灣定價變佛心。除此之外更有媒體指出，PS5 Pro主機「即將推出」，引起熱議。

34家NGO、企業響應 交通安全月系列活動9月開跑

今年1至5月道路交通事故雖較去年同期下降，但行人累計死亡人數160人，仍較去年同期增加。交通部交通安全月系列活動將於9月...

最熱血是他！營造董座因1句話連23年農曆七月辦捐血

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因為台中捐血中心一句「一到農曆7月就缺血」，連23年舉辦公益捐血活動，帶頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。