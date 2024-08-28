他1年玩4次墾丁…2天1夜3千有找！他曝花費細項：遵守2大原則

墾丁話題不斷延燒，許多人認為國旅花費多，還不如選擇出國玩。民進黨前議員王浩宇則表示，他一年會到墾丁玩3-4次，都很滿意，兩天一夜一個人只要3000元有找。

王浩宇在臉書發文指出，很多人覺得墾丁貴，但自己覺得還好，常常一個人來晃，只要遵守「住恆春、吃恆春」兩大原則，基本上真的不會貴。

王浩宇表示，因為自己不喜歡水上活動，比較喜歡看海、爬山、看梅花鹿，花不到什麼錢，頂多花到後壁湖吃生魚片、回程四重溪溫泉的泡湯費。

王浩宇說，一年他會來個3-4次，都很滿意，兩天一夜3000元有找，雙人房有1200元以下的，冬天雙人房甚至有800元的，不過要注意的是墾丁大街的租金會比較貴，如果不想多花錢的人就不要住。

文章一出也引起熱議，有人認為，「恆春人贊成」、「離開墾丁大街附近就可以找到很多風景好、服務好、cp值高的住宿地點，要吃海鮮也一樣！」、「這點認同，真的很早就沒有住墾丁附近了」、「恆春很讚」。

不過也有人覺得，「沒有交通工具的年輕人或是觀光客大多選擇大街附近」、「去墾丁很大部分就是海灘玩水，玩水就希望可以玩完進房梳洗休息，不太會想還跑回恆春」、「可是旅遊討論說的就是『墾丁』，如果選車城、滿州、恆春當然便宜啊」。