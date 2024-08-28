環團：農地違章工廠裁罰率僅4成 憂民代再推就地合法

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聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
地球公民基金會表示，比對6縣市政府的檢舉回文和產發署公開的查處資料，6縣市需要被裁罰的案件共有477件，裁罰率不到40%，恐怕60%沒有做到查處。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會表示，比對6縣市政府的檢舉回文和產發署公開的查處資料，6縣市需要被裁罰的案件共有477件，裁罰率不到40%，恐怕60%沒有做到查處。圖／地球公民基金會提供

2019年時任總統的蔡英文承諾違章工廠不得汙染、不得新設、不得危害公安，然而即便「工廠管理輔導法」上路後，許多農地違章工廠依舊罰不了、拆不掉，地球公民基金會今天表示，桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東等6縣市需被裁罰案件共477件，但裁罰率卻不到40%，「工輔法」20年落日的法規再受挑戰，選區民代也可能迫於違章工廠的壓力，亟有可能再修法推動就地合法。

地球公民基金會今天舉辦「農地違章工廠為什麼罰不了、拆不掉？6縣市政府查處成效與體質診斷」記者會，揭露2023年12月起針對農地違章工廠現況的調查，尤其地方政府查處量能、無法兌現即報即拆承諾的困境。

2019年「工輔法」修法，明訂2016年5月20日之後新增建農地違章工廠即報即拆，其中也訂定20年落日條款，即須在2039年之前變更土地為「特定目的事業用地」來完成就地合法，地球公民基金會專員吳沅諭表示，比對6縣市政府的檢舉回文和產發署公開的查處資料，6個縣市需要被裁罰的案件共有477件，裁罰率不到40%，台中裁罰率最高有43%，再來依序是彰化縣40%、桃園市39%、高雄市30%、台南市27%及屏東縣約25%，其餘60%從回文和公開資料皆無法得知裁罰結果，恐怕60%是沒有做到查處，且經打電話訪談公務員發現，6縣市予以第一次罰鍰後，後續都沒有主動複查違建是否已經自行拆除，於是沒有針對違規行為連續裁罰。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，從內政部國土管理署違章建築案件統計月報表，可看出彰化縣政府在拆除違建上執法相當消極，彰化縣2023年編列350萬拆除預算，僅拆除29件違建，是6縣市中拆除數量最少，而且少得離譜的縣市，同時彰化縣也是農地違建的大本營，目前還有1萬件各類違建待排拆，以彰化縣政府的拆除速度，等於是默許農地違建的存在。

地球公民基金會與彰化環盟呼籲，各縣市農政單位應進行非都市土地的複查，以落實連續裁罰的執法義務，也應強化「非都市土地聯合取締小組」協調監督功能，確認查處分工與進度，增加查處預算與人力以解決查處不彰問題；但也擔憂若農地違章工廠還是罰不了、拆不掉，等於「工輔法」20年的落日法規將再受到挑戰，最糟的情境是選區民代迫於違章工廠的壓力，很有可能再修法推動就地合法。

農地 違建

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