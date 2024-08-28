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她差點吃下肚！麥當勞漢堡驚見半隻蟑螂夾進生菜 官方道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友叫外送，麥當勞漢堡驚見半隻蟑螂夾在裡面。麥當勞示意圖，非當事人及事物。 美聯社
女網友叫外送，麥當勞漢堡驚見半隻蟑螂夾在裡面。麥當勞示意圖，非當事人及事物。 美聯社

近幾個月食安問題層出不窮，連速食龍頭品牌麥當勞也出包！台中一名網友用外送叫麥當勞，沒想到準備挑掉漢堡生菜的時候，驚見蟑螂屍體，嚇得她馬上錄影留證。

女網友在Threads上發布文章附上「夾著蟑螂的漢堡」影片，驚恐大喊「真的差一點點就下肚了，超噁，噁爆！」，影片中可以看到一隻小蟑螂夾在漢堡皮和生菜之間，令人反胃。文章曝光大批網友紛紛留言，「麥當勞，我認為餐飲裡面算乾淨的」、「噁爆，餐飲業拜託勤消毒，尤其夏天」、「不敢置信。我以為麥是絕對不會有強的地方」。

但有不少網友質疑原PO為什麼不事先說不要生菜，懷疑是她自導自演。她也在留言區澄清，外送平台沒辦法備註，解釋自己沒必要拿下半生去挑戰麥當勞，也已經清楚陳述事發經過，強調內心更沒有噁心到要詆毀他人，直呼「謝謝我就是那個幸運的，謝謝我自己那麼挑食」。

原PO補充，麥當勞在當天中午前也派人過來收回這份餐點，她大致向業者解釋了事發經過，店家也致歉並承諾已把現場餐點銷毀並聯絡消毒，此外麥當勞也退回費用和贈送了餐點折價卷。她還提到店家當時詢問有沒有期望的致歉方法，她表示希望業者去跟公司溝通，而商家也承諾這週日前會再跟原PO聯絡。

後續麥當勞也做出了聲明，強調麥當勞重視食品衛生與顧客用餐經驗，接獲反映後，除餐廳主管立即拜訪顧客致歉，關心身體狀況並退還費用。同時，要求該餐廳加強管理與人員訓練，相關設備均重新清潔消毒，避免類似案例再次發生。

由 @isabellathatgirll 發佈
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食安 麥當勞

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