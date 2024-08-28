五大癌症篩檢下 早期發現治療率達9成

早期篩檢、早期治療癌症，使癌症治癒率高達9成！國健署署長吳昭軍28日於記者會表示，政府目前提供包括大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌等篩檢服務，更積極與醫療院所合作推廣。花蓮慈濟醫院副院長許文林就分享，醫院可以透過建立聊天室的方式，提高民眾篩檢與就診的意願。

癌症連續42年位居國人10大死因之首，國健署全面推廣癌症篩檢服務，並頒發「篩檢效率王」、「疑癌追緝王」、「生命搶救王」、「困難挑戰王」、「切片達陣王」、「最佳救援王」、「大腸鏡品質績優」及典範獎等8個獎項，鼓勵各大醫療院所癌症防治的成果。

本次彰化基督教醫院、台中榮總、嘉義基督教醫院、新北市立聯合醫院與員林基督教醫院等5家醫院，為醫學中心至地區醫院層級累計獎項特別多的醫院，更獲得典範獎的肯定。

揪出3萬癌症早期

吳昭軍指出，去年全國進行將近500萬人次的癌症篩檢，國民健康署與全台逾200家醫療院所合作，共提供276萬人次篩檢服務，佔全國總量近6成，發現3萬多名癌前病變與8000多名癌症個案。

他也提到，國健署持續擴大預算、下修篩檢條件，就是希望能早期發現癌症，也提供免費大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌篩檢服務，尤其患者只要在早期發現肺癌、乳癌的話，治療率高達90%以上。

至於醫院具體的篩檢措施，花蓮慈濟醫院副院長許文林分享，花東地區幅員廣闊，所以要跟地方衛生局所合作，出車做子宮頸抹片檢查，更安排後續綠色通道到醫院進行檢查。

醫院主動提升癌篩

他提到，過去常常遇到病人失聯的狀況，可以運用科技建立聊天群組，立即通知篩檢成果、進行Q&A，還可以進行掛號，提高民眾篩檢與就診的意願。

除了提升篩檢量能之外，也要提高篩檢陽性之後的追蹤率，例如在醫院內部以獎勵金方式鼓勵醫護人員轉介病患進行癌症篩檢，或在醫療電腦系統匯入高風險症狀的主動提醒。尤其需要多次就診，是病患不願意進行篩檢的重要因素，所以應進行合併門診流程、建立綠色通道，提早進行院外衛教等方式。

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