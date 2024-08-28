為什麼台灣的夏天又悶又熱？ 氣象署曝主因

台灣夏季飆高溫，單日最高氣溫常常高達35至40度，主要原因是什麼？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據氣象署及中央研究院環境變遷研究中心等8個單位共同撰寫的「2024臺灣氣候變遷分析系列報告：暖化趨勢下的臺灣極端高溫與衝擊」，台灣夏季高溫的發生常與太平洋副熱帶高壓有關。

氣象署表示，太平洋海面上的強大高壓系統「太平洋副熱帶高壓」，長年在海上，是一種海洋性氣團，它的強度與範圍會隨著季節而改變。夏季時，因為太陽直射的緯度北移，熱帶對流區域隨之北移，在副熱帶形成更強的下沉氣流。此時高壓達到最強， 範圍甚至可延伸到西太平洋的大陸沿岸區域，讓東亞一帶壟罩於高壓之中。

為什麼高壓會帶來炎熱的天氣？氣象署表示，可以分成兩個角度，第一，熱帶對流透過哈德里環流，在副熱帶下沉形成太平洋副熱帶高壓。第二，地面高壓系統會向四周逸散，稱為輻散氣流，導致高空氣流下沉來補足低層輻散的空氣。它們有一個共同的重點，就是下沉氣流。

氣象署表示，高壓系統的機制會在高空產生下沉氣流，由於下沉增溫，大氣在垂直上會有較穩定的結構，並抑制對流發生。因此，當一地區受到高壓壟罩，便會形成不易降雨的酷熱天氣。同時，沿著太平洋副熱帶高壓西南側吹拂的西南季風，也是導致炎熱天氣的因素之一。西南氣流帶來南方的暖濕空氣，從而加強了溫暖高溫的效果。

而太平洋副熱帶高壓對台灣的影響，氣象署表示，台灣位於太平洋副熱帶高壓的西側邊緣，當高壓的強度增強、範圍向西延伸時，會讓夏季西南風減弱，削弱來自海上的調節作用。受到高壓壟罩的台灣大氣沉降增溫，雲量減少，地表會接收更多太陽輻射，就容易發生極端高溫事件。