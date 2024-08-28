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花蓮慈濟出招！ 用便當、紀念品「留」下原民癌篩

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署去年與200多家癌症防治醫療院所合作，提供了276萬人次的癌症篩檢服務。記者廖靜清／攝影
國健署去年與200多家癌症防治醫療院所合作，提供了276萬人次的癌症篩檢服務。記者廖靜清／攝影

長達300多公里的花東縱谷，民眾就醫不方便，對於健康檢查、癌症篩檢，如果沒有誘因，很少主動注意自己的身體狀況。花蓮慈濟醫院副院長許文林說，醫院主動出擊，清晨4點就開著巡迴篩檢列車到各部落，進行整合式健康篩檢，就是為了方便族人不必下山，也能享有健康照護。

花蓮慈濟幾乎服務到家，用紀念品、午餐提高參加檢查的誘因，許文林表示，一定要把民眾留在現場，因為檢查後若發現陽性，要再把人找回來並不容易。所以當場檢查、立即將資料傳回醫院的系統用AI判讀，有問題馬上告知當事人，並進行衛教宣導，以及輔導回醫院進一步檢查、追蹤。

對於檢查出異常的民眾，花蓮慈濟另開闢「癌篩綠色通道」，透過轉診中心讓就醫的病友方便入院，做進一步檢查、看報告，節省時間與金錢，不用等來等去，更重要的是，可更早揪出癌症。許文林強調，就是要用盡各種方法，提高民眾檢查、就醫意願，提升癌症防治。

這是國健署與花蓮慈濟合力推動的癌症篩檢工作，包含「主動追陽」，避免等到有症狀檢查時已晚期。國健署署長吳昭軍表示，自民國99年起，全面推廣癌症篩檢服務，並與醫療院所合作執行「全方位癌症防治策進計畫」及「癌症防治品質精進計畫」，共同合力推動癌症篩檢工作。

去年與200多家癌症防治醫療院所合作，在各院動員的努力下，提供了276萬人次的癌症篩檢服務，占全國癌症篩檢總量近6成。其中，篩檢出3萬多名癌前病變與8千多名癌症個案數。國健署特別表揚57家績優院所，並評選出18位優秀的第一線推動癌症防治人員，給予肯定。

吳昭軍說，透過癌症篩檢，可早期診斷出不易被發現的癌前病變，只要切除掉病灶，治癒率幾乎達到100%。他提到，明年將擴大癌症篩檢費用，由原28億元增為68億元，目前已研議擴大篩檢年齡範圍、癌症篩檢項目，希望2030年達到癌症的死亡人數能減少三分之一的目標。

吳昭軍提醒，定期接受癌症篩檢，有助於早期發現、及早治療。據統計分析，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌及肺癌0期及1期的存活率皆至少達7成以上，不要等到症狀出現才檢查，發現的「期別」提前，或是透過篩檢揪出癌前病變，可降低癌症帶來的威脅。

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