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致敬國軍！中華郵政「中秋勞軍包裹」 8折優惠限定9天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司表示，為向外島地區國軍將士表達崇高敬意，明（29日）起至9月6日止，舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。聯合報系資料照
中華郵政公司表示，為向外島地區國軍將士表達崇高敬意，明（29日）起至9月6日止，舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。聯合報系資料照

中秋節將至，許多人已開始準備聚餐，但國軍將士仍需堅守崗位，中華郵政公司表示，為向外島地區國軍將士表達崇高敬意，明（29日）起至9月6日止，舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

中華郵政指出，為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，凡在前述期間寄往上述地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待。

但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政提醒，顧客交寄時，盡量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞者方可交寄。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區的特種信箱號碼（勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

中秋節 中華郵政 國軍

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