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65歲依附子女納保有無請領縣市補助 健保署教你這樣查

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
許多退休長者希望能夠獨立繳交健保費，但現行規定卻是必須依附子女，被認為不合時宜。圖為示意圖，非新聞事件當事人。本報資料照片
許多退休長者希望能夠獨立繳交健保費，但現行規定卻是必須依附子女，被認為不合時宜。圖為示意圖，非新聞事件當事人。本報資料照片

本報日前報導，依「健保法」規定，65歲以上退休人士若非為榮民、榮民遺眷，或有被家暴、棄養等身份，必須以眷屬依附子女納保，在台灣高齡社會下，此議題備受關注，許多長者期盼可以自行納保，不僅可以減輕子女負擔，也當個自主老人。

目前部分縣市針對65歲以上長者等不同族群提供健保費減免政策，有長者詢問，65歲以上依附子女納保後，可否同時享有縣市政府的減免福利？衛福部健保署表示，這兩者不互相違背，只要符合縣市政府的減免對象都可以獲得減免。

健保署承保組組長張温温表示，目前部分縣市政府依財政狀況，擬定不同的健保費減免對象，以台北市為例，符合相關條件者，每月至多減免826元，子女僅需負擔超出金額的部分，且民眾不需要額外申請，相關縣市政府會自行列冊送交給健保署，健保署會依名單減免健保費，再向縣市政府請領費用。

民眾若想了解每月健保費支出明細，包含65歲以上眷屬有無獲得縣市政府的減免補助，張温温說，民眾可以下載健保快易通APP，進入APP後於下方橫列點選「健保櫃檯」，進入後於再進入「常用功能設定」，並點選「保費各項查詢及申請」，進入後，再選第四列「保費計費明細」，這時在點選左上角的上一頁，「保費計費明細」就會出現在此頁面，點選後進入填寫EMail再點「申請」，即可看到65歲以上年眷屬有無減免保費。

本報報導「退休自己繳健保遭拒 『須依附子女』」報導，引起社會高度關注，網友紛紛留言，「我們退休又不是繳不起，幹嘛要麻煩小孩」、「說穿了就是要收多一點錢」、「自己獨立繳健保到底複雜了什麼？」，多期盼健保署應正視問題。

健保署承保組組長張温温表示，民眾若想了解每月健保費支出明細，包含65歲以上眷屬有無獲得縣市政府的減免補助，可以下載健保快易通APP，進入「保費計費明細」頁面查詢。圖／取自健保快易通APP
健保署承保組組長張温温表示，民眾若想了解每月健保費支出明細，包含65歲以上眷屬有無獲得縣市政府的減免補助，可以下載健保快易通APP，進入「保費計費明細」頁面查詢。圖／取自健保快易通APP

保費 健保署 子女

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