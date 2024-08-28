讓台灣文化被世界看見！ 盤點十大深具影響力的台灣文化品牌

跨域交織而成的台灣軟實力

說到「台灣」，你會想到哪些品牌呢？在台灣有許多深耕多年的品牌，不只有著深植人心的在地印象，更富含深厚的文化底蘊。《網路溫度計DailyView》透濄《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出台灣創立30年以上、具有一定規模（資本額達1000萬以上）的10大文化品牌，在這些深具影響力的品牌當中，可以看見包含歷史、人文、藝術等各式各樣的台灣面貌。

不管是百年傳承的傳統工藝、深具台灣代表性的表演藝術，或是帶動藝文風氣的文創品牌，都是讓台灣文化走入世界的重要存在。一起來看看這些構成台灣人文風景的重要品牌吧！

NO. 10 滾石唱片

翻攝FB／滾石唱片 ROCK RECORDS

由段鍾沂、段鍾潭兄弟於1981年創辦的「滾石唱片」（早期名為「滾石有聲出版社」），為台灣戰後第一家本土唱片公司，在當時成為僅次於日本愛貝克思集團的亞洲第二大獨立唱片公司，同時也是華語圈中規模最大的唱片業者。多年來滾石唱片出版無數膾炙人口的音樂，也成為台灣樂壇重要的文化符號，深深影響台灣流行音樂的發展，諸如搖滾天團五月天、流行樂教父李宗盛、情歌天后梁靜茹，都曾與滾石一同引領台灣樂壇。對許多台灣人而言，滾石的音樂是成長的軌跡、是青春記憶，也是時代的音符，即使後來相信音樂出現，滾石留下的經典與感動，依然不朽。

每個人心中都會有一首「滾石的歌」，滾石旗下豐富的華語音樂曲庫及多位知名歌手，如同音樂界的活水，持續激盪出新的想法及可能。近年來滾石唱片致力培育八三夭、孫盛希、陳零九、原子邦妮等新生代創作藝人，此外也舉辦縱貫線、滾石30、回聲等大型演唱會，持續為華語音樂發聲並灌注新能量，成為代表台灣音樂的重要象徵，在這個時代依舊為大家留存著音樂最純粹的美好與感動，網友分享，「滾石現在還是很有自己的風格」、「現在也有慢慢產出不錯的新生代」、「90年代的滾石超強」。

NO. 9 表演工作坊

翻攝FB／表演工作坊

表演工作坊成立於1984年，當時台灣的戲劇風氣尚不盛行，表演工作坊可以說是台灣舞台劇的先驅，持續創作出許多意義且影響深遠的舞台劇，不只豐富了國內的舞台表演藝術，同時也促成許多新劇團的成立，讓台灣舞台劇開始萌芽、茁壯。同時，表演工作坊也在1990年代就將台灣的戲劇作品推向國際，《回頭是彼岸》、《這一夜，誰來說相聲？》、《那一夜，我們說相聲》、《紅色的天空》等賴聲川導演的作品，皆在國外造成迴響，也讓台灣戲劇開始被世界看見。

多年來表演工作坊為台灣戲劇帶來許多精彩的作品，經典的《暗戀桃花源》更被中國話劇學者田本相盛讚為可與老舍《茶館》、曹禺《雷雨》等作品比肩的百年華文戲劇經典，更被《紐約時報》（The New York Times）譽為「當代中國最受歡迎的舞台劇」。表演工作坊帶起了台灣舞台表演的風氣，開創出一條嶄新的道路，在台灣戲劇界的地位舉足輕重，網友提及，「老劇本有感情，新生代有創意」、「謝謝表演工作坊的用心」。

NO. 8 SHIATZY CHEN 夏姿．陳

翻攝FB／SHIATZY CHEN

台灣高端服飾品牌夏姿．陳，1978年由王陳彩霞創立，這個被稱為「台灣香奈兒」的品牌以「Neo-Chinese Chic」的特色風格著稱，將中國風服飾、手工藝美學和西方風格結合，服裝當中經常可以看見中國風的紋飾搭配西方時尚元素，透過獨特的設計在國際上大放異彩。王陳彩霞更在2010年《富比士》（Forbes）列為全時尚界最有影響力的25位華人之一。

夏姿秉持著「華夏新姿」的精神，打造出高級女裝、男裝及各式配件，1990年就在巴黎成立工作室，2001年正式成立巴黎門市，成為第一個進駐歐洲的台灣時尚品牌，發展至今已是台灣非常具有代表性的時尚服飾品牌，「台灣之光，作品已超越國際，創造者的眼光與境界至少領先同業10年以上」、「穿起來非常有氣質，質感也很好」。

NO. 7 雄獅文具

翻攝FB／雄獅文具 想像力製造所

雄獅文具早期從鉛筆製造起家，自1956年至今已經有68年歷史，為台灣文具和美術用品的領導品牌，並且在1971年創立《雄獅美術》，成為台灣重要的美術專業雜誌，對於藝文產業也有著莫大的影響；1980年雄獅文具開始外銷，成為戰後台灣社會的經濟奇蹟；2006年「奶油獅」品牌創立，以更活潑、年輕化的形象走入台灣人的生活。在台灣有許多人從小用著雄獅的文具用品長大，「想像力是你的超能力」這句招牌廣告詞更是大家耳熟能詳，簡單的文具、無限的想像力，構成了台灣60多年的藝文色彩。

雄獅文具在台灣長期耕耘，成為大家最熟悉的文具及美術用品品牌。2020年，雄獅成立「想像力製造所」投入美學教育，希望能帶給消費者更多元、有趣、美好的體驗，也為台灣種下無限想像力的種子，多年來持續發芽成長，成為大眾生活中重要的文化元素。不單純只是文具，走過一甲子，雄獅文具帶給台灣的是更深遠的啟發及影響，讓藝術自然地融入大眾的生活中，也透過跨年齡、創新的方式，引領大家在美學的世界中盡情探索、恣意想像。

NO. 6 朱宗慶打擊樂團（擊樂文教基金會）

翻攝FB／朱宗慶打擊樂團 / Ju Percussion Group

成立於1986年的朱宗慶打擊樂團，為台灣第一支專業打擊樂團，以「結合傳統和現代、融合本土與國際」為其風格特色，致力於分享打擊樂藝術之美，並在1989年成立「擊樂文教基金會」，更有系統性地從事演奏、教學、研究、推廣等目標事務。從樂團發展擴展到基金會及專業教學系統，「朱宗慶」漸漸成為台灣打擊樂的代名詞及代表性品牌。

除了成立樂團和基金會外，朱宗慶打擊樂團也推動台灣打擊樂與國際接軌，自1993年開始創辦「TIPC台北國際打擊樂節」，並在2011年擴大至全台各縣市演出，正式發展為「TIPC台灣國際打擊樂節」；除此之外也舉辦台北國際打擊樂夏令營（TIPSC）、台灣國際打擊樂節大賽（TIPC）等活動，讓台灣能夠與世界各國的打擊樂交流，同時也讓台灣打擊樂被國際看見，網友分享，「音樂可以讓大家都變成好朋友，不管是什麼樣的樂器，什麼樣的曲風，跟打擊樂完全無違和感」。

NO. 5 春池玻璃

翻攝FB／春池玻璃 Spring Pool Glass

春池玻璃由吳春池於1961年創辦，至今已經63年。目前在新竹、苗栗等處共有5座廢玻璃處理及再加工廠，跨足工業原料、科技建材、文化藝術和觀光工廠等領域，尤其在廢棄玻璃處理方面更成為台灣的循環經濟典範，綠色創新的營運模式曾在2015年獲得「金根獎」的殊榮。除了玻璃回收再造的永續產業外，春池玻璃在藝文及觀光方面更是獨樹一格，特色玻璃製品非常受歡迎，玻璃觀光工廠也成為新竹知名景點。

此外，結合玻璃工藝的「春室」更成為知名打卡景點，目前共有新竹、南美、北美等3處概念空間；串聯玻璃工藝、設計和材料的「W春池計畫」，也以澄徹透明的美感為台灣廢棄玻璃帶來了新生命，先前和大象設計合作，以台灣藍鵲設計的「143+啤酒杯」更成為巴黎奧運時，台灣用來贈與外賓的禮品，有網友表示，「將廢玻璃重新再製成新產品，看著老師傅們熟練的將新產品一步一步製成，真的移不開眼睛」、「很有創意及綠能感的廠商」。

NO. 4 誠品

翻攝IG／eslite_global

誠品為台灣最具規模的大型連鎖書店，自1989年創立以來已經走過35年，成為台灣標誌性的藝文品牌。多年下來誠品逐漸由書店轉型為結合商場經營的複合型書店，以人文、藝術、創意、生活為核心價值，並發展出子公司「誠品生活」，帶給消費者更多元的體驗。在台灣提到書店，「誠品」絕對是大部分人第一個聯想到的品牌，多年下來誠品在城市的各個角落成為無數讀者的心靈避風港，平日裡下班下課後、假日的閒暇午後、迷惘而不知該去往何處的深夜……誠品用書本接住大大小小的靈魂，也成為許多人成長記憶中特別的一頁。

誠品不只曾獲《時代》（Time）雜誌亞洲版評選為亞洲最佳書店，也開創了台灣史無前例的24小時書店，從敦南誠品、信義誠品一路到松菸誠品，全天候不打烊的書店為台灣構築了獨特的人文風景。除了書店之外，文創商品、黑膠音樂館、電影院、表演廳、畫廊等特別的空間，也成為大家在城市中休憩的心靈角落。對台灣人而言，誠品已是生活中無可取代的一抹藝文氣息，網友提及，「很喜歡誠品書店的氛圍」、「靜謐的深夜讀一本書，真的跟白天的書店很不一樣」。

NO. 3 雲門舞集

翻攝FB／雲門

雲門舞集為1973年由林懷民創辦，為台灣第一個現代職業舞團，更是華語社會第一個當代舞團體。雲門自文學、歷史、民間故事、社會現象等根源，延伸出各式各樣的舞蹈作品，獨特且前衛的風格引領台灣現代舞前進，並且培育出許多優秀的舞者，也讓更多現代舞團誕生。雲門創作融合了中華文化脈絡，像是結合太極導引而成的《水月》、書法入舞的《行草三部曲》等。

長年巡迴海外演出的雲門舞集，精湛的的舞技和特別的肢體語言，獲得「世界一流現代舞團」的高度讚賞，更曾在2018年獲得英國國家舞蹈獎的「傑出舞團獎」。林懷民自1973年開始擔任雲門藝術總監長46年，自2020年由鄭宗龍接手之後，成立「雲門2」，邀請新年輕編舞家創作斬新的舞蹈作品，札根台灣之餘，也持續將台灣的舞蹈表演帶向國際，網友紛紛留言，「謝謝雲門帶給我們精彩絕倫的表演」、「謝謝美好傳承演出，說出台灣的故事」。

NO. 2 明華園

翻攝FB／ 明華園戲劇總團

台灣規模最大的歌仔戲團明華園前身為「明華歌劇團」，由陳明吉和戲院老闆蔡炳華於1929年創辦，至今已有95年歷史。從日治時期的皇民化運動開始，明華園走過台灣歌仔戲的起落興衰，除了專注於創作，也發展出創新的風格，持續推廣歌仔戲，並結合現代劇場、實驗劇場等元素發展各種新的可能，同時也到世界各國演出，讓世界看見台灣歌仔戲。

除了總團外，明華園共有天、地、玄、黃、日、月、星、辰等8個子團及4個協力團體，多年下來已是台灣重要文化象徵之一。不管是在歌仔戲的創作、演出、推廣、教育、傳承，明華園都扮演著極其重要的角色，當家台柱孫翠鳳更在藝文界有著無可取代的地位，網友分享，「明華園一直在創新路上，卻從未退卻」。

NO. 1 霹靂布袋戲

翻攝FB／霹靂布袋戲

如果提到台灣傳統文化的代表，布袋戲一定佔有極重要的位置，尤其是在人稱台灣布袋戲皇帝的黃俊雄，自創《雲州大儒俠》史豔文、苦海女神龍等角色後，布袋戲不但紅遍全台灣，也讓一般人能通過通俗文化，進而感受到傳統戲曲豐富的內涵。黃俊雄的兒子黃強華、黃文擇兄弟，在1988年共同創辦霹靂布袋戲，從最早期的《霹靂金光》電視劇開始，發展出一系列以「霹靂」冠名的布袋戲作品，也是台灣第一個以布袋戲為號召的電視頻道。

霹靂布袋戲走出傳統框架，以金光布袋戲為基礎，加入聲光和爆破效果，並採用加大、精緻化的戲偶和電腦特效，製作出讓人耳目一新的布袋戲作品。走過36年歲月，霹靂布袋戲也發展成台灣的特色文化IP，推出各式各樣的文創周邊，除了劇集外也製作電影、電玩，影視作品同時在日本、中國等地播出，成為台灣文化的代表品牌之一，網友讚嘆，「結合了很多元素，是台灣特有文化」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月21日至2024年08月19日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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