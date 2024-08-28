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運動完不敢喝冰水？營養師破除「傷身」迷思 揭露四大好處

聯合新聞網／ 綜合報導
運動完好熱但不敢喝冰水？營養師提出四大好處。圖／123RF
運動完好熱但不敢喝冰水？營養師提出四大好處。圖／123RF

運動完不敢喝冰水嗎？Instagram粉絲專頁「好食客」營養師Oliver打破「喝冰水會傷身」迷思，並附上四大好處，一起來看看冰水怎麼喝。

天氣炎熱又恰逢剛運動完，不少人會想要馬上來瓶冰水，卻又怕喝冰水傷身體，只敢喝溫開水。但營養師Oliver指出，目前其實並沒有足夠的證據能說喝冰水會傷身，相反地，運動喝冰水可是有不少好處。

一、提升運動耐力：幫助身體冷卻，減輕過熱疲勞。

二、延緩核心溫度升高：長時間處於高溫下，運動量過大，容易導致核心溫度升高，而有中暑風險，因此運動後適度喝冰水，反而可避免體內溫度升高造成身體「當機」。

三、降低心臟負擔：降低心率，減少心肌收縮次數。

四、增加補水意願：冰水適口性佳，可增加補水次數。

同時Oliver還提到，如果擔心身體不適或嗆到，另有三個飲水建議：

一、提前退冰

二、慢慢喝，不要過急或太大口以避免嗆到

三、少量多次補充

最後特別提醒，如果有心臟或腦血管疾病患者，務必注意不可以一次大量飲用冰水，需分多次適量補充。

冰水 營養師 運動

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