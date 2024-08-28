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8台人南韓吃鮑魚粥上吐下瀉 專家提醒海鮮常見1風險

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣8名遊客於南韓釜山一間餐廳食用鮑魚粥後，疑似出現食物中毒症狀。粥品示意圖。本報資料照片
台灣8名遊客於南韓釜山一間餐廳食用鮑魚粥後，疑似出現食物中毒症狀。粥品示意圖。本報資料照片

不少民眾把握暑假尾聲出國旅遊，不過卻傳出有8名台灣遊客，在南韓釜山一間餐廳食用鮑魚粥後，出現疑似食物中毒症狀，醫師指出，鮑魚屬於海鮮，畢竟現在天氣炎熱，最可能的原因是食物保存不當，進而導致微生物污染，海鮮類食材中，常見的微生物污染是腸炎弧菌，症狀如噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等，嬰幼兒或年長者等抵抗力不佳族群，更有敗血症的風險。

釜山消防災難本部和釜山市中區區廳28日指出，27日下午1時26分接獲119報案指，8名遊客在釜山廣域市中區一間餐廳食用鮑魚粥後，出現集體嘔吐、腹瀉等症狀，隨後已被緊急送醫治療，據韓聯社報導，該團台灣遊客的年齡層分布中，10至19歲有4人、30至39歲有1人、40至49歲有2人、50至59歲有1人。

釜山市中區區廳（區公所）、保健所（衛生所），已於27日前往該餐廳進行相關衛生檢驗，針對環境與檢體進行調查，同時將鮑魚粥所使用的材料，送往保健環境研究院進行檢驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，鮑魚屬於海鮮類食材，如果保存不當，現在夏天韓國天氣也相當炎熱，可能造成細菌或微生物汙染，不過食物中毒原因很多，除非到醫院抽血，或驗尿、驗糞便，或衛生單位到餐廳採檢，才比較能確認是哪種病原菌。

顏宗海表示，海鮮類食材容易產生腸炎弧菌污染。根據衛福部食藥署衛教資訊，主要引起中毒的原因食品為生鮮海產、魚貝類、或受其污染的其他食品，或透過菜刀、砧板、抹布、器具、容器及手等媒介物間接污染食物，發病潛伏期平均約17小時。

腸炎弧菌引起的食物中毒，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷等，症狀輕微可在2至3天內自然痊癒，重症時需補充水分及電解質，以防脫水，並給予抗生素治療，顏宗海提醒，食物中毒如發生在抵抗力不好的長者或嬰幼兒等族群，可能出現敗血症，需特別謹慎。

海鮮 食物中毒 餐廳

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