隱形眼鏡卡眼皮…拖3周變血輪眼才就醫 醫：1症狀快拔掉

挑選隱形眼鏡除了看度數，也要依照不同的情境選擇，例如短時間打籃球，可選含水量高的水膠鏡片；整天盯電腦的上班族，則建議選含水量低的矽水膠材質，較不容易乾澀，如配戴月拋等類型，清潔非常重要，曾有28歲的上班族，舊的鏡片卡在眼皮，數周後才因為不舒服就醫，醫師提醒，每天配戴隱形眼鏡時間，建議不要超過8小時，如果是瞳孔放大片則建議避免超過6小時，如果有不適感，就要趕快拔掉。

台北醫學大學附設醫院眼科部主治醫師林宜鴻說，隱形眼鏡材質的種類有水膠和矽水膠的差異。水膠含水量高，剛佩戴時很舒適，較易吸取眼睛表面的淚水，導致眼睛易乾澀，但透氧性較低，可能會導致缺氧相關問題，如眼睛變紅，本身容易沉澱蛋白質，需要更頻繁的清潔，適合短時間佩戴者及敏感眼睛者，如短時間打籃球者。

矽水膠鏡片含水量低，較不易吸取眼睛表面的淚水，所以眼睛不易乾澀，高透氧性、有助於角膜健康，抗蛋白沉澱效果較好，適合需要長時間佩戴者，如整天盯電腦的上班族，林宜鴻表示，水膠或矽水膠沒有哪一種一定比較好，適合不同的使用情況。

林宜鴻強調，配戴隱形眼鏡時，雙手需先清潔並擦乾，以避免細菌感染，而蛋白沈澱就是容易造成細菌感染的途徑之一，如果細菌入侵角膜，會造成破皮，一但進一步入侵「基質層」就會結痂，就可能會需要角膜移植才能恢復。

林宜鴻提醒，每天配戴隱形眼鏡時間，建議不要超過8小時，如果是瞳孔放大片，鏡片上的顏色塗料，會讓透氧性比一般隱形眼鏡更差，每天建議不要超過6小時，不過只要出現不適感，就建議取下更換，例如上班族在午休時間可取下隱形眼鏡，之後再更換或重新配戴，避免連續戴太久。

曾有名28歲的女性上班族，因為眼睛不舒服而就醫，檢查才發現眼皮上卡了一副隱形眼鏡，林宜鴻說，患者來就醫時，眼睛通紅且有嚴重的結膜炎，而且症狀其實已經持續2至3周；有些人在配戴隱形眼鏡時，因為選擇弧度不適合的鏡片導致「跑位」，這時候也不用太緊張，如果沒辦法自行取出，就到診所由醫師協助，避免自己用手摳挖，反而讓眼睛發炎。

隱形眼鏡每年出口值在醫療器材排行第一，達5億美元，折合台幣近160億元，食藥署副署長王德原說，隱形眼鏡不能在網路販售，如查緝到販售行為，可處新台幣3萬以上100萬元以下罰鍰，每年會跟地方衛生局合作定期巡查，不過如業者境外無法查緝，將與數位發展部合作進一步防止，目前國產的隱形眼鏡有34家、輸入51家，將近1400張許可證，提醒民眾到合法通路購買。