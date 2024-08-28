M痘威脅加劇 台大公衛教授分析：兒童、年輕人恐受影響

M痘疫情持續威脅全球，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天表示，與過去流行的第IIb型病毒相比，此次病毒變種為第Ib型，異性傳播增加，且影響兒童與年輕人，病毒向外傳播可能性增加，因主要流行區域在非洲，疫情監控及防治更加困難，恐讓M痘在不同國家持續蔓延。

「猴痘從動物宿主傳染到人畜共通傳染，至今成為能人與人傳染的病毒。」陳秀熙說，依病毒特性分析，2022至2023年全球流行的M痘病毒株為第IIb型，主要傳播方式為男男性行為（MSM），此類型病毒人與人傳播最強，但傳播方式主要是透過同性接觸與性工作者傳播，而第I型M痘傳播力雖較第IIb型弱，但研究顯示，今年剛果流行的第Ib型人與人傳播力將持續增強。

目前常見的M痘共有第I型、第IIb型、第Ib型3類。陳秀熙說，第I型病毒分佈以中非為主，多為跨物種傳播，病毒量高、使致死率較高，主要影響兒童及年輕人；第II型病毒位於西非，人與人傳播提高，但致死率較低；第II型病毒變種為全球流行的第IIb型病毒，傳播力增強，以同性族群傳播為主；目前最受關注的第Ib型，為第I型變種病毒，從中非採礦地區向外傳播，人與人傳播力及異性傳播力皆提高。

第Ib型不同於第IIb型病毒，在年齡中位數、性別比例均有差異。陳秀熙說，第IIb年齡中位數為37歲，男性占97%；第Ib年齡中位數降低至22歲，男女比例近 1:1，且在女性感染上，年齡集中在15至24歲，推測原因是中非剛果採礦地區的性工作者都非常年輕。

陳秀熙表示，人類與小鼠研究均顯示，第I型M痘病毒量較高，因此致死率較高，第II型病毒量則較低；至於第Ib型病毒量如何，仍尚未釐清，有待研究繼續觀察，呼籲各界應提高警覺，防範傳染，公衛界需要更即時的監測和全球合作，以應對疫情挑戰，包括對疾病的及早檢測和確認診斷，並提高檢測效率，以利採取相應的公共衛生措施。

陳秀熙說，除隔離感染者之外，建議政府必須做好疫苗接種工作和提供正確的衛生教育，而國際社會必須加強及時監測和合作通報，若各國不及時報告疫情，恐導致M痘在不同國家蔓延，「特別是當前全球地緣政治緊張和國際戰爭持續的背景下，M痘在這些國家也可能帶來影響。」