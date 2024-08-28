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2大因素影響 國內旅館上半年住房率、價格下滑

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房住用率均較去年同期下降，平均房價也較去年同期下降。旅館示意圖。記者周湘芸／攝影
根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房住用率均較去年同期下降，平均房價也較去年同期下降。旅館示意圖。記者周湘芸／攝影

我國旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿之三大類型，根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房住用率均較去年同期下降，觀光署推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇。另外，今年上半年旅宿業平均房價也較去年同期下降，並朝分眾市場發展。

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）客房住用率47.3%及民宿則為22.69%，分別較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9％及3.84％，整體客房住用率較去年同期呈下降情形，觀光署推測，主要受國境開放、匯差等因素，影響國人旅遊目的地選擇所致。

觀光署進一步分析，今年4至6月花蓮縣旅館業受0403地震、颱風、旅客信心不足影響，客房住用率僅1至2成，相較去年同期4至6成明顯衰退。為協助花蓮災後復甦，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，並推動「重遊花蓮 一來再來」方案，年9月1日至11月30日止，前往花蓮自由行，每月均可使用1次優惠，每房每晚最多折1000元。

在房價方面，根據統計，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2885元，較去年同期減少71元，下降2.4%；民宿平均房價則為2488元，較去年同期減少45元，下降1.78%，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署分析，我國旅館市場發展呈分眾化趨勢，包含休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。以平均房價分布圖觀察，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）共計3438家，其中約有78%、2693家低於平均房價。

觀光署表示，為鼓勵民眾於平日出遊，可於台灣旅宿網「優宿專區」查詢逾1000個住宿優惠方案，後續也將進一步與地方政府合作，推出各縣市「平價優質旅宿推薦名單」，將露出於台灣旅宿網、國家風景區管理處及各縣市政府官網，供民眾出遊上網查詢參考。

今年上半年旅宿平均房價分布圖。圖／觀光署提供
今年上半年旅宿平均房價分布圖。圖／觀光署提供

民宿 花蓮 觀光署

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