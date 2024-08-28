965公車行駛台灣好行九份金瓜石線 台北坐到九份銅板價

台北客運965路線加入「台灣好行」，行駛九份金瓜石線，9月1日起到明年8月31日以電子票證搭乘，享約5折優惠，台北到九份單程全票90元，優惠價只要48元，又可免除停車困擾，旅客可多利用。

新北市九份、金瓜石是國內熱門旅遊地點，不少都會人口前往享受環山面海風情，近賞優美景色，或是探訪昔日台灣採礦文化。

台北客運公司今天表示，九份國內、外觀光客都多，往返台北、九份的965路線，即日起加入台灣好行路線，並配合交通部觀光署活動，今年9月起推行為期一年的電子票證搭乘享約5折優惠。

為了凸顯路線特色，便利民眾識別，965線車隊的車身全部重新塗裝，改成山城金、九份紅和山海天等9款意象，結合九份金瓜石的文化底蘊與自然生態，期盼帶動旅客暢遊瑞芳山城。

台北客運表示，965線公車在台北端停靠捷運府中站、板橋公車站、捷運西門站、捷運北門站等公共運輸節點，平日班距15至30分，假日10至30分，尖峰班距加密為10至12分發車。

台北客運說，因為965線會有國外旅客，為了提升旅客服務品質，已有部分駕駛員能提供中、英、日、韓多國語言服務，後續會會加強在職語言訓練，提升服務品質。 歡迎遊客用「銅板價」，就能從台北搭車到九份旅行，免去開車遇到塞車及找不到停車位的困擾。