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48歲劉謙爆罹肺腺癌 醫師曝早期症狀如感冒不易發現

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
48歲的魔術師劉謙，爆出罹患早期肺腺癌。圖／擷取自微博
48歲的魔術師劉謙，爆出罹患早期肺腺癌。圖／擷取自微博

48歲的魔術師劉謙今年久違登上央視春晚表演，卻驚傳罹患肺腺癌零期，並在春晚工作結束後執行手術，目前恢復良好。台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科科主任周昆達表示，第零期沒有症狀不容易發現，民眾可以透過低劑量電腦斷層篩檢，及早發現並治療。

肺癌為國人十大癌症死因之首，每年新增人數1.7萬人，死亡1萬多人，已取代肝癌成為「新國病」，肺腺癌則是台灣最常見的一種肺癌。

肺癌的早期症狀幾乎難以辨別，如咳嗽、胸悶、胸痛、偶爾呼吸困難、反覆呼吸道感染、聲音沙啞等，與感冒相當類似，有些早期肺癌的患者毫無症狀，當症狀不影響生活時，多數人不會就醫，也難將輕微的症狀與肺癌做聯想。

周昆達指出，肺腺癌可以透過篩檢察覺異狀，一旦察覺有異，會看肺部結節的大小、型態等，醫療端會召開包含放射科、胸腔科、病理科等專家的多專科會議綜合判定嚴重度，有些危險因子也會納入考量例如抽菸、家族史等。若是早期發現通常會選擇切除，有些也會採取再一段時間的觀察，看病灶變化。

目前國健署提供肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，每兩年可接受一次免費篩檢。如果能在早期發現，存活率大幅提升，根據研究顯示，肺癌第1期的5年存活率將近9成，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大。

周昆達表示，早期肺癌通常沒有什麼症狀，但是等到有症狀再檢查通常已經是晚期，存活率相當低，因此希望透過篩檢可以發現早期患者。

LDCT公費篩檢對象為：有肺癌家族史，如父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的50至74歲男性，或45至74歲女性，或是有長達30年吸菸史的50至74歲民眾，且有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾。

低劑量電腦斷層，輻射量低，過程僅需2至5分鐘，即可掃描整個肺部、拍攝不同深淺的橫切面，讓醫療團隊可以檢查是否有異常狀況或是肺部結節。符合肺癌篩檢條件之民眾，可至國民健康署官網查詢醫事機構名單。

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