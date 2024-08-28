近3年2690名兒童在道路死傷 靖娟攜手全家推廣公益計畫

兒童交通事故傷亡層出不窮，交通更為兒少事故榜首，近3年未滿12歲兒童有逾2萬6千人死傷，其中有2690名兒童在道路行走時發生死傷。靖娟基金會攜手全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」，邀請代言人方志友共同推廣，即日起至11月12日開放民眾至全家便利店或於手機App進行捐款，捐款金額達1000元即可獲得周邊商品。

靖娟基金會攜手全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」，邀請代言人方志友與插畫家小學課本的逆襲共同推廣，利用生動的動圖形式，讓交通安全知識變得容易理解和接受；即日起至11月12日也開放民眾至全家便利店或於手機App進行捐款，募集金額將用於交安教育推展。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，根據統計，2021年至2023年約有2690名兒童在道路行走時發生死傷，進一步分析所有兒少交通事故比率中發現，兒童交通事故案件主要為衝出、跳出，兒童因身高限制、視野狹窄及有時因為道路環境上的植栽或建築物等形成死角，導致沒有看到行駛車輛而衝出去。

許雅荏指出，此次一同展示防範視野死角的三口訣「集、轉、探」，包括集中注意力，專心行走、專注行車；左右轉確認，左右查看車與行人；探頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

交通部代理部長陳彥伯今也出席活動，他指出今年1到5月交通死亡人數比去年同期減少3人、事故減少619件，但交通事故仍占兒童整體事故不少比率。交通部已於校園周邊訂定人行空間參考指引，供各縣市政府及學校改善建議，今年也挑出200處進行改善，另也針對學校周邊設立交通友善區，確保學生安全，在零死亡願景還沒達成前，都需要持續努力。

全家資深經理王櫻蒨表示，「小黃帽交通安全公益計畫」已邁入第5年，每年平均有2千萬元善款，用於製發交安教材、辦理宣導活動等。全家在全台各地都有分店，不僅方便民眾捐款，也能透過App讓民眾為交通安全盡一份心力，期待未來政府能一起打造更安全環境，也響應9月交通安全月活動，在蘇澳服務區舉辦用路人交通安全活動。