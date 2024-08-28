影／勞工人權團體呼籲召開跨部會會議 解決移工制度問題
行政院移民署今天在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，外籍漁工人權保障聯盟、台灣人權促進會等勞工人權團體上午前往會場前舉行「販運拜拜求心安 移工權益不平安」記者會。
民團表示「防制人口販運國際工作坊」，今年的主題像是「詐騙園區下的人口販運被害者」、「各國防堵網路詐騙的策略」、「防制器官摘除和強迫勞動的策略」、以及「性剝削人權保障的挑戰」，不能說這些議題並不重要，但如果對照2024年關於台灣的TIP報告優先建議「國際血汗學生的勞力剝削、如何強化人口販運的司法程序、如何識別遠洋漁工的強迫勞動、移工自由轉換雇主、擴大直聘制度的資源、讓民間參與仲介評鑑制度、公平聘僱、立法保障家事移工勞權、加強對於司法人權的訓練」等具體建議事項，不僅大大偏離近幾年TIP報告與行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報的重點議題，也偏離當前台灣與美國正在進行的「台美21世紀貿易倡議」第二階段的談判重點。
外籍漁工人權保障聯盟等團體要求行政院必須正式回應民間團體多年來的訴求，移工事務涉及多個政府部門，需要部門間的合作而不是互踢皮球推卸責任，呼籲行政院邀集民間團體，召開跨部會會議，針對長年來的移工制度問題提出具體的政策改進方案，杜絕移工權益侵害案件，終止人口販運的人權剝削。
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