影／勞工人權團體呼籲召開跨部會會議 解決移工制度問題

行政院移民署今天在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，外籍漁工人權保障聯盟、台灣人權促進會等勞工人權團體上午前往會場前舉行「販運拜拜求心安 移工權益不平安」記者會。

民團表示「防制人口販運國際工作坊」，今年的主題像是「詐騙園區下的人口販運被害者」、「各國防堵網路詐騙的策略」、「防制器官摘除和強迫勞動的策略」、以及「性剝削人權保障的挑戰」，不能說這些議題並不重要，但如果對照2024年關於台灣的TIP報告優先建議「國際血汗學生的勞力剝削、如何強化人口販運的司法程序、如何識別遠洋漁工的強迫勞動、移工自由轉換雇主、擴大直聘制度的資源、讓民間參與仲介評鑑制度、公平聘僱、立法保障家事移工勞權、加強對於司法人權的訓練」等具體建議事項，不僅大大偏離近幾年TIP報告與行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報的重點議題，也偏離當前台灣與美國正在進行的「台美21世紀貿易倡議」第二階段的談判重點。