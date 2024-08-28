今天好熱！大台北紅到發紫上看37度高溫 明起2天水氣最多

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周高溫普遍33至35度。今天是未來1周高溫最明顯的一天，今天新竹以北溫度會稍微比較高，尤其大台北容易出現局部37度左右的高溫，彰化以北、南部地區、東半部地區可能會出現局部36度高溫。本報資料照片
未來1周高溫普遍33至35度。今天是未來1周高溫最明顯的一天，今天新竹以北溫度會稍微比較高，尤其大台北容易出現局部37度左右的高溫，彰化以北、南部地區、東半部地區可能會出現局部36度高溫。本報資料照片

近期以夏季天氣為主，中央氣象署預報員趙竑表示，午後有局部短暫雷陣雨，並有強降雨，另外，清晨至上午西半部地區可能有零星飄雨情形。今天各地大致上多雲到晴的天氣，山區今天還是有午後雷陣雨發展，屬於高溫炎熱的天氣狀況。

趙竑表示，目前台灣附近雲量比較少、相對比較穩定，珊珊颱風目前在日本九州南方海面，距離台灣1000公里，對台灣不會有直接影響，明天開始可能為台灣附近帶來長浪現象。

趙竑表示，在華南、華中一帶是大低壓帶的位置，隨著珊珊颱風慢慢往北移動之後，這個低壓漸漸往南、為台灣帶來水氣。所以今晚開始台灣附近水氣變得比較多，周五之前午後雷陣雨區域會稍微廣泛一些。不過，周六之後隨著太平洋高壓增強，雖然台灣附近吹的是西南風，水氣量逐漸減少。

今天午後降雨以山區為主，趙竑表示，今晚開始隨著北邊低壓帶的水氣愈來愈多，西半部地區都要留意短暫陣雨。到了明天、周五是未來1周水氣最多的兩天，除了清晨西半部都有一些降雨，中午過後午後降雨範圍會比較大，都有機會出現局部性大雨。

趙竑表示，周六之後隨著太平洋高壓增強，水氣慢慢減少，不過環境比較偏向西南風，到了周五之後留意中南部地區清晨有零星飄雨，周六、周日午後降雨以西半部地區和東半部山區為主，要留意局部較大雨勢。下周一之後降雨會限縮到山區，整體天氣慢慢回穩。

趙竑表示，目前低壓位置離馬祖比較近，所以周五之前馬祖可能會有局部性陣雨，甚至會有雷的現象出現。

氣溫部分，趙竑表示，未來1周高溫普遍33至35度。今天是未來1周高溫最明顯的一天，今天新竹以北溫度會稍微比較高，尤其大台北容易出現局部37度左右的高溫，提醒彰化以北、南部地區、東半部地區可能會出現局部36度高溫。今天外出要多喝水、注意防曬，多補充水分。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供
今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供

馬祖 高溫

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