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中秋節到谷關泡湯 參山處9月1日起住宿谷關送50萬元消費券
為協助谷關風景區觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處9月1日起推出「泡好湯 A好康」活動，平日（周一至周五）到谷關9家特約飯店住宿或消費，滿2千就送5百元消費券，可持消費券到谷關在地特色餐廳、農產市集與文創手做工作坊等47間店家抵用消費。
參山處長曹忠猷表示，0403花蓮大地震波及梨山谷關觀光，繼梨山與在地協會合作推出團客20人以上住宿兩晚即補助一萬元方案後，谷關也與業者合作推出住宿促進方案。
梨山谷關將進入秋天楓紅季節，為國旅泡湯賞景的最佳選擇，目前谷關地區交通順暢，9月起參山處推出谷關旅遊促進方案將發送總數50萬元的消費券，民眾到谷關住宿消費即可獲得。
參山處表示，民眾只要在9月1日至10月31日平日期間（周一至周五），在谷關地區特約飯店住宿或消費新臺幣2000元以上，向消費飯店登錄後，可兌換500元特約商店消費券，9家合作飯店包括惠來谷關溫泉會館、統一渡假村谷關溫泉養生會館、谷關溫泉飯店、神木谷假期大飯店、龍谷觀光飯店、谷關明治大飯店、麗池山水溫泉會館、露泉渡假溫泉館、四季溫泉會館等。
民眾只要住宿一間房(房價2000元以上，不限房型)可兌換500元消費券，二間房可兌換1000元消費券，以此類推，可抵用消費券的27家特約商店，包括谷關地區連鎖便利商店、在地原民餐廳、商品店及小吃店等，及谷關溫泉廣場假日市集20個攤位。
參山處表示，自由行旅客到谷關、梨山旅遊，配合觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，可事先向住宿飯店預約，可自台中高鐵站來回接駁服務。
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