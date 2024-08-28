來玩過3次！日本作家真心吐「墾丁還在進步」：和沖繩根本不能比

最近墾丁的話題不斷延燒，日常更是經常會聽到人說「去墾丁不如去沖繩」。對此，住在台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」則認為，兩者完全是不同的環境，沒辦法比較，就好比拿貓咪跟小鳥來比一樣。他也認為，現在的狀況可能是進步，改善的機會到來了。

日本人的歐吉桑在臉書發文指出，他去過墾丁3次，對於那邊的認知就是海邊的悠閒放鬆城市，晚上很安靜，從海、山吹來的風超級舒服，在外面一邊吃PIZZA一邊喝酒，真心幸福。但是他也認為，墾丁完全不像沖繩，沖繩是一個島，墾丁只是台灣南部的一個城市而已。

日本人的歐吉桑表示，他不太能理解為什麼批評墾丁時，都要拿沖繩來比較，根本完全不一樣，如果真的要比較，他認為沖繩最像的地方應該是小琉球，因為兩者有很多共同點，也都是靠觀光維生的地方，他也拿動物來舉例，墾丁和沖繩，就像是拿貓咪和小鳥來比較，根本不同種類，很難成立。

日本人的歐吉桑也認為，雖然墾丁的觀光客減少很多是事實，但是記得以前墾丁的主要觀光收入來源是某國家的觀光客，當時也有指出因為太多觀光客造成旅遊品質降低的新聞，如同現在的大阪或是京都。疫情後人流雖不如以往，但旅遊應該會舒服一點。

日本人的歐吉桑說，對整個墾丁來說，「現在狀況可能是進步」，不能賺錢的情況下，惡劣業者一定會被淘汰，真的留下的業者一定是「非常喜歡墾丁的」，劣幣驅逐良幣的改善機會來了，墾丁不用模仿以及羨慕沖繩。

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