快訊

聯合報社論／區區數億就讓柯文哲窮於數鈔、大志全拋

今日「六星連珠」！ 命理師示警：四生肖招小人、有車關要當心

頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慢「珊珊」今晚登陸日本這一帶 賈新興：下周二起觀察熱帶擾動發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後南投以北、台中至台南及宜花有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後南投以北、台中至台南及宜花有局部短暫陣雨。本報資料照片

珊珊颱風移動緩慢，即將影響日本天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，慢珊珊今晚起影響南九州一帶。觀察下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。

賈新興表示，移動速度慢的珊珊颱風，即將影響日本，留意今晚至周日，可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

近期天氣部分，他說，明天，清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後南投以北、台中至台南及宜花有局部短暫陣雨。周五，午後桃園以北、南投、彰化以南及宜蘭有局部短暫陣雨。周六，恆春半島有局部短暫雨，午後北部山區、台中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。周日，彰化南投有零星短暫雨，午後台中以南及宜花有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，台中至台南有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周二，午後南投以北、南部山區及宜花有零星短暫陣雨。下周三，彰化雲林有零星短暫雨， 午後北部山區、台中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。下周四至下周五，午後山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於今年第10號颱風珊珊，目前為中度颱風。賈新興表示，初步研判有朝日本長埼至熊本一帶登陸的趨勢，因移動速度慢，留意今晚起至周日可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

近期可能還有颱風生成機會？賈新興表示，今天至明天中太平洋附近，有熱帶性低氣壓移入西北太平洋區域，觀察下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。

中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

日本 賈新興 颱風

延伸閱讀

中颱珊珊腳步放慢 29至31日對日影響最顯著

颱風珊珊影響日本時間拉長 日航取消今明122個航班

珊珊下周「這3天」威脅日本 賈新興估9月16日有利颱風生成

珊珊颱風將撲日 最新路徑曝 賈新興：9月至11月反聖嬰機率近7成

相關新聞

未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗穩定、高溫炎熱，普遍可以來到34至36度，中央氣象署表示，局部溫度會再更高一些，環境吹...

本業主婦副業建築師 台灣首位女建築師王秀蓮打造台南

1929年生於台南的王秀蓮，是台灣首位獲得建築師執照的女建築師，也是首位加入台灣省建築技師公會的女子。即使在現代，女性建...

米其林49家摘星 全球首見冰品入列

《台灣米其林指南二○二四》星級餐廳名單昨天公布，一次揭曉台北、台中、台南、高雄四個城市星級餐廳榜單，今年全台共有四十九家...

慢「珊珊」今晚登陸日本這一帶 賈新興：下周二起觀察熱帶擾動發展

珊珊颱風移動緩慢，即將影響日本天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，慢珊珊今晚起影響南九州一帶。觀...

人生逆轉學／飽嘗霸凌與泰雅失語 朱安麗蛻變京劇名伶

人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 朱安麗（藝名朱勝麗）難忘10歲來到陸光劇校後，老師的戒尺常在口中翻攪，痛楚流血的滋味。奧萬大山間部落成長的她從小慣講泰雅語，講起華語完全不符京劇要求的字正腔圓，每當被老師逼問正確發音到六神無主，最後嘴裡總遭戒尺哐啷啷旋風般敲擊，血痕就像其他鞭打與霸凌一樣深刻。

珊珊走超慢跟它有關 鄭明典：旋轉雲系擴大 未來路徑不確定性高

西南季風再入大洋！前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，一股西南季風再度增強深入西北太平洋，季風與副高互動的結果，季風環流圈的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。