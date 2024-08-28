慢「珊珊」今晚登陸日本這一帶 賈新興：下周二起觀察熱帶擾動發展

珊珊颱風移動緩慢，即將影響日本天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，慢珊珊今晚起影響南九州一帶。觀察下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。

賈新興表示，移動速度慢的珊珊颱風，即將影響日本，留意今晚至周日，可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

近期天氣部分，他說，明天，清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後南投以北、台中至台南及宜花有局部短暫陣雨。周五，午後桃園以北、南投、彰化以南及宜蘭有局部短暫陣雨。周六，恆春半島有局部短暫雨，午後北部山區、台中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。周日，彰化南投有零星短暫雨，午後台中以南及宜花有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，台中至台南有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周二，午後南投以北、南部山區及宜花有零星短暫陣雨。下周三，彰化雲林有零星短暫雨， 午後北部山區、台中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。下周四至下周五，午後山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於今年第10號颱風珊珊，目前為中度颱風。賈新興表示，初步研判有朝日本長埼至熊本一帶登陸的趨勢，因移動速度慢，留意今晚起至周日可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

近期可能還有颱風生成機會？賈新興表示，今天至明天中太平洋附近，有熱帶性低氣壓移入西北太平洋區域，觀察下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。