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今飆高溫明起水氣增 珊珊怠速侵襲日本恐影響到周末 可能再有颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，高溫炎熱，大台北地區有37度左右高溫發生的機率。本報資料照片
今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，高溫炎熱，大台北地區有37度左右高溫發生的機率。本報資料照片

珊珊颱風開始侵襲日本，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，中度颱風珊珊目前位在日本九州南方，將持續往北移動接近，暴風圈將逐漸進入九州陸地，開始帶來影響。由於移動速度相當緩慢，預期接近至遠離持續影響九州的時間可能長達2-3天。

他說，珊珊颱風後續往東至東北轉向時，也將陸續影響四國至本州地區，一直到周末期間持續對日本各地帶來影響，有計畫前往或已經在日本的民眾務必注意颱風動態並留意航班資訊。

歐宗學表示，至於台灣附近，雖然是處於珊珊颱風相關的低壓帶中，但整體氣流走向帶來的是比較偏乾的空氣，大氣環境仍相對比較穩定，晨間到上午於中南部地區有零星短暫陣雨機會，午後仍有熱對流雷陣雨，降雨規模可能比昨天稍微擴大一些，但雨量仍不多且侷限於山區附近，整體天氣狀態還是比較穩定而且高溫炎熱。

中央氣象署表示，今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，高溫炎熱，大台北地區有37度左右高溫發生的機率。氣象署發布高溫資訊，今天白天屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號。

明天開始水氣有增多的趨勢，歐宗學表示，西半部地區晨間到上午都有零星短暫陣雨機會，午後對流雲系發展會比過去兩天旺盛許多，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，而且不只是山區附近，平地受影響的機會也將提高許多，要留意下午時段的天氣變化。周五以後水氣可能再稍減少，預估仍是類似的天氣型態，但降雨規模會再度縮減。

近期有無颱風生成可能？歐宗學表示，進入9月後，也就是周末到下周這段時間，在南海以及菲律賓東方海面會再轉為適合熱帶擾動系統發展的環境，可能再有颱風生成，是否會接近台灣帶來影響，需要再追蹤觀察，可能周末以後才會比較明朗，下周有安排戶外活動的話，持續追蹤最新的天氣預報資訊。

中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊開始侵襲日本。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊開始侵襲日本。圖／取自中央氣象署網站

日本 颱風 高溫

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